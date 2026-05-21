Peste 340 de elevi din România și Republica Moldova participă, între 22 și 24 mai 2026, la Iași, la etapa națională a concursului „Știu și aplic”. Competiția îi învață pe tineri să identifice riscurile de la locul de muncă și să folosească corect măsurile de protecție.

Evenimentul, ajuns la ediția a XII-a, pune accent pe o temă tot mai importantă pentru tineri: prevenirea accidentelor și recunoașterea riscurilor în spațiile de lucru. Concursul este organizat de Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, sub egida Ministerului Educației și Cercetării.

Elevi din 40 de județe și din Republica Moldova

Ediția din acest an reunește la Iași 340 de elevi din 40 de județe ale țării, organizați în 170 de echipaje.

Alături de ei participă și 10 elevi din Republica Moldova, grupați în 5 echipaje. Peste 70 de cadre didactice coordonează participanții. Într-un context în care tot mai mulți elevi intră în stagii de practică, în învățământ dual sau în locuri de muncă sezoniere, educația privind riscurile profesionale devine o formă concretă de protecție. Tinerii învață cum să recunoască un pericol, cum să aleagă echipamentul potrivit și cum să evalueze o situație de muncă înainte ca aceasta să devină riscantă.

Cum se desfășoară concursul

Competiția este organizată pe cinci secțiuni, în funcție de profilul și nivelul de studiu al elevilor.

Sunt incluse secțiuni pentru învățământ profesional, învățământ tehnologic – ciclu inferior, învățământ tehnologic – ciclu superior, învățământ teoretic – ciclu inferior și învățământ teoretic – ciclu superior.

Formatul combină partea teoretică și cea practică. Elevii susțin mai întâi o probă individuală online, pe platforma stiusiaplic.ro, cu itemi din domeniul securității și sănătății în muncă.

A doua probă este practică și se desfășoară pe echipe. Concurenții analizează o situație de muncă, identifică riscurile și aleg echipamentele individuale de protecție adecvate.

„Știu și aplic” aduce în școală o temă care este, de multe ori, discutată abia după intrarea efectivă în câmpul muncii: siguranța.

Pentru elevii de la profiluri tehnologice sau profesionale, legătura este directă. Mulți dintre ei ajung în ateliere, laboratoare, fabrici, șantiere sau spații tehnice.

Pentru elevii din zona teoretică, concursul are o miză similară: dezvoltă atenția, responsabilitatea și capacitatea de a evalua riscuri în situații concrete.

Concursul „Știu și aplic” a intrat în Calendarul Activităților Educative Extrașcolare Naționale în 2013 și a devenit, în timp, un reper pentru educația privind securitatea și sănătatea în muncă.

Clara DIMA