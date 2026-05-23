Peste 35 de designeri locali își prezintă creațiile duminică, 24 mai 2026, în piațeta Palas Campus din Iași. Târgul „Designerii Sunt Aici” aduce la un loc modă, bijuterii, accesorii și artă handmade, într-un eveniment cu intrare liberă, dedicat creatorilor independenți și publicului care caută produse unicat.

Peste 35 de designeri locali, în piațeta Palas Campus

Peste 35 de designeri de modă, bijuterii, accesorii și artă handmade vor fi prezenți duminică, 24 mai 2026, la Iași, la cea de-a doua ediție a târgului „Designerii Sunt Aici”. Evenimentul se desfășoară între orele 12:00 și 18:00, în piațeta Palas Campus, iar intrarea este liberă. Târgul aduce în fața publicului creatori locali care lucrează produse în serii mici sau piese unicat, de la articole vestimentare până la accesorii și obiecte handmade. Miza evenimentului este întâlnirea directă dintre vizitatori și oamenii din spatele brandurilor locale.

Rochii unicat, bijuterii și accesorii handmade

Vizitatorii vor putea descoperi creații semnate de designeri și branduri locale precum Chouette Couture, care propune rochii unicat pentru sezonul festiv, Koja, cu articole din piele, și ArtResin, brand care transformă florile naturale în accesorii. La târg vor mai participa Denizedress, Mădălina Crețu, City Boutique, Ramona Scripcaru Design, Marie D’Art și Geanina Ciobanu Design, cu articole vestimentare, accesorii și obiecte handmade realizate cu atenție la detalii. Evenimentul se adresează celor care caută alternative la produsele de serie, dar și celor interesați să afle cine creează aceste piese și cum ajung ele din atelier în fața publicului.

Un eveniment despre comunitate și design local

„Designerii Sunt Aici” este construit ca un spațiu de interacțiune între public și creatorii locali. Dincolo de partea comercială, târgul pune accent pe povestea fiecărui brand, pe munca din atelier și pe susținerea directă a designerilor din comunitate. Teona Gherasim, fondatoarea comunității „Sunt Aici”, spune că proiectul a fost creat pentru a oferi mai multă vizibilitate designerilor locali. „Am creat acest proiect pentru că designerii locali merită să fie văzuți, apreciați și susținuți. Cred cu toată inima în talentul lor, în orele petrecute în ateliere și în dedicarea cu care construiesc fiecare piesă. Comunitatea trebuie să îi cunoască, să le înțeleagă povestea și să le susțină munca, nu doar de la distanță”, a declarat Teona Gherasim.

Când are loc târgul „Designerii Sunt Aici”

Cea de-a doua ediție a târgului „Designerii Sunt Aici” are loc duminică, 24 mai 2026, între orele 12:00 și 18:00, în piațeta Palas Campus din Iași. Intrarea este liberă. Prin această ediție, comunitatea „Sunt Aici” își propune să readucă în atenție brandurile locale construite cu pasiune, autenticitate și grijă pentru detalii. Într-un oraș cu tot mai multe inițiative creative independente, târgul devine o platformă de vizibilitate pentru designerii care lucrează aproape de public și au nevoie să fie descoperiți. Clara DIMA