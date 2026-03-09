Peste 6.000 de pasageri trec zilnic prin aeroportul ieșean

* Aeroportul din Iași a procesat, în 2025, peste 2,2 milioane de pasageri, consolidându-și poziția de „lider aerian regional” * totuși, la nivel național creșterea este și mai spectaculoasă, traficul aerian din România înregistrând o creștere medie de 9,5%, față de 2,15% la Iași

Cerul Iașului a fost mai aglomerat ca niciodată. Anul trecut, avioanele au decolat și au aterizat într-un ritm amețitor, iar mii de oameni au trecut zilnic prin terminalele aeroportului. Datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică confirmă ceea ce mulți ieșeni au simțit deja: traficul aerian continuă să crească, iar aeroportul orașului devine tot mai important pe harta transportului din România.

În anul 2025, nu mai puțin de 2.242.900 de pasageri au tranzitat aeroportul din Iași. Este o cifră uriașă care arată că tot mai mulți oameni aleg să zboare din capitala Moldovei către marile orașe ale Europei.

Comparativ cu anul anterior, când s-au înregistrat 2.195.700 de pasageri, creșterea este de 2,15%. În termeni reali, asta înseamnă zeci de mii de călători în plus, oameni care au ales să plece sau să revină acasă pe calea aerului.

Statisticile arată dimensiunea reală a fenomenului. Practic, aeroportul din Iași a devenit un adevărat furnicar de călători.

Anul trecut, 1.126.900 de pasageri au plecat de pe aeroportul ieșean, cu 25.200 mai mulți decât în anul precedent, iar 1.116.000 de pasageri au sosit la Iași, cu 22.000 mai mulți decât în 2024.

În medie, peste 6.000 de oameni au trecut zilnic prin aeroport, transformând terminalele într-un adevărat nod de circulație pentru întreaga regiune a Moldovei.

Totuși, la nivel național creșterea este și mai spectaculoasă. Conform datelor oficiale, traficul aerian din România a crescut cu 9,5% în 2025, iar aeroporturile din țară au înregistrat 28.477.600 de pasageri, față de 26.000.800 în anul anterior.

Giganții aviației din România

Chiar dacă aeroportul din Iași se dezvoltă constant, lupta pentru supremație în transportul aerian este dominată de marile huburi ale țării.

Pe primul loc se află, fără rival, Aeroportul Internațional Henri Coandă București, care a înregistrat anul trecut 16.998.800 de pasageri, o creștere de 6,64% față de 2024.

Pe locul doi se află Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, cu 3.547.100 pasageri, în creștere cu 8,6%.

În acest context, aeroportul din Iași rămâne unul dintre cele mai importante puncte de plecare pentru românii din nord-estul țării și pentru diaspora care revine acasă.

Rutele care aduc cei mai mulți pasageri

Europa continuă să fie principala destinație pentru românii care călătoresc cu avionul. Cele mai aglomerate aeroporturi de origine pentru pasagerii care au ajuns în România sunt: Aeroportul London Luton – peste 1,1 milioane de pasageri, Aeroportul Milano Bergamo – peste 606.000 de pasageri, Aeroportul München – peste 441.000 de pasageri, Aeroportul Bruxelles Charleroi – peste 398.000 de pasageri, Aeroportul Istanbul – aproape 391.000 de pasageri.

Pe listă se regăsesc și marile capitale europene, precum Aeroportul Roma Fiumicino, Aeroportul Viena, Aeroportul Paris Beauvais sau Aeroportul Madrid Barajas.

Italia și Marea Britanie, magnet pentru români

Dacă analizăm fluxul de pasageri după țări, se observă clar unde pleacă și de unde vin cei mai mulți români.

Pe primul loc se află Italia, cu peste 2,56 milioane de pasageri, urmată de

Regatul Unit – peste 1,82 milioane de pasageri, Germania – peste 1,61 milioane de pasageri, Spania – peste 1,19 milioane de pasageri, Franța, Turcia, Belgia și Grecia.

Aceleași țări se regăsesc și în topul destinațiilor pentru românii care pleacă din țară.

Bucureștiul domină zborurile interne

În ceea ce privește transportul aerian intern, capitala rămâne centrul absolut al rețelei de zboruri.

Aeroportul Internațional Henri Coandă București concentrează aproape jumătate din traficul intern, cu 49,6% din totalul pasagerilor îmbarcați.

Pe următoarele poziții se află Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj – 18,3%, Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara – 13,1%.

Chiar dacă ritmul de creștere nu este la fel de exploziv ca media națională, cifrele arată clar că aeroportul din Iași rămâne un pilon vital pentru mobilitatea întregii regiuni.

Cu peste 2,24 milioane de pasageri într-un singur an, aerogara ieșeană continuă să atragă tot mai mulți călători, fie că este vorba despre români care pleacă la muncă în Europa, turiști care descoperă Moldova sau oameni de afaceri care vin în oraș. Daniel BACIU