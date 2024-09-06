Peste 62.200 de copii sunt așteptați, luni, la școală

* 54.100 dintre aceștia învață la unitățile de învățământ de stat, respective în cele 71 de instituții cu personalitate juridică, iar aproximativ 8.100 la cele 44 de unități de învățământ private * primarul va fi present, luni, la deschiderea anului școlar la Grădinița Bucium și la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Festivitățile de deschidere a noului an școlar 2024/2025 în municipiul Iași vor debuta luni, 9 septembrie, începând cu ora 8.30, la Grădinița din cartierul Bucium, acestea fiind urmate de o ceremonie similar care se va desfășura, de la ora 12, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, în prezența primarului Mihai Chirica și a conducerii Inspectoratului Școlar Județean. „Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraş care şi-a făcut din învăţătură un blazon. Avem cele mai bune școli și licee din ţară, adică şi cei mai buni educatori, învățători și profesori, avem o întreagă armată de olimpici, deţinem cea mai veche universitate din România şi suntem unul dintre cele mai importante centre universitare al ţării. Mai mult, administrația locală derulează astăzi cel mai mare program de investiții în educația ieșeană din toate timpurile. Circa 100 de milioane de euro sunt îndreptate spre eficientizarea energetică a clădirilor școlare, construirea de noi spații de unități de învățământ, de laboratoare, terenuri și săli de sport, pentru dotarea cu echipamente informatice și cu mobilier școlar. Tuturor celor implicați în educație – preșcolari și elevi, dascăli, părinți – le doresc mult succes în noul an școlar”, se arată în mesajul primarului Mihai Chirica cu ocazia deschiderii noului an școlar.

Potrivit datelor făcute publice de municipalitate, în anul școlar 2024/2025 sunt așteptați la cursuri peste 62.200 de preșcolari și elevi, din care 54.100 la unitățile de învățământ de stat, respective în cele 71 de instituții cu personalitate juridică și aproximativ 8.100 la cele private (44 de unități de învățământ).

Pe tot parcursul vacanței de vară și în mod deosebit în cursul lunii august, municipalitatea a luat toate măsurile în vederea începerii în condiții cât mai bune a noului an școlar. Primarul Mihai Chirica a dispus ca echipe mixte de la Direcția Tehnică a Primăriei, Servicii Publice SA, Salubris SA și Citadin SA să intervină pentru remedierea tuturor problemelor legate de căile de acces, trecerile de pietoni, indicatoare rutiere, iluminat public, spații verzi, arbori, curățenie, etc.

Echipele municipalității au verificat și remediat, de asemenea, acolo unde a fost cazul, starea rețelelor de utilități, iar echipele de la Termo-Service SA au verificat funcționarea în condiții de maximă siguranță a sistemele de termoficare în vederea pregătirii sezonului de încălzire. Pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a anului școlar care va debuta luni, 9 septembrie, Primăria a făcut investiții majore în sistemul de educație preuniversitar (grădinițe, școli și licee) din municipiu.

Astfel, cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Operațional Regional (POR) 2021/2027 al uniunii Europene, dar și cu bani de la Guvernul României și din bugetul local a fost pus la punct un program amplu de investiții în valoare totală de circa 100 de milioane de euro. Acesta a avut în vedere atât modernizarea infrastructurii cât și în dotarea unităților de învățământ.

Programul a inclus, de asemenea, construirea de grădinițe, săli și terenuri de sport noi, lucrări de reabilitare termică și eficientizare energetică precum și dotarea cu mobilier școlar nou și echipamente moderne pentru laboratoare. Edi MACRI