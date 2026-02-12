Peste o treime dintre mașinile oprite în trafic, declarate periculoase. La Iași, cifrele sunt și mai grave!
* dacă la nivel național procentul de neconformitate a fost de 38,5%, în județul Iași cifrele sunt cu adevărat alarmante * din cele 2.398 de vehicule verificate în trafic, 44,33% prezentau diferite neconformități tehnice sau probleme legate de acte * nai mult, 53 de mașini (2,2%) au fost considerate un pericol iminent de accident
Un bilanț care dă fiori oricărui șofer: aproape 4 din 10 mașini verificate în trafic anul trecut de inspectorii Registrului Auto Român aveau deficiențe tehnice majore sau chiar periculoase.
În 2025, RAR a controlat la nivel național 92.219 vehicule. Rezultatul? 38,5% au fost declarate neconforme. Cu alte cuvinte, mii de mașini circulau cu probleme serioase, unele dintre ele putând provoca accidente în orice moment.
Cele mai frecvente probleme: lumini, poluare, suspensii
Topul defecțiunilor descoperite arată o realitate îngrijorătoare: 24,11% – instalația electrică de iluminare și semnalizare, 20,46% – emisii poluante peste limite, 10,32% – punți, jante, anvelope, suspensie, 10,15% – probleme de vizibilitate, 9,22% – șasiu și elemente atașate.
Mai grav, 4,21% dintre vehicule aveau defecțiuni la sistemul de frânare, iar 1,4% prezentau probleme la direcție – două dintre cele mai sensibile sisteme pentru siguranța rutieră.
În 6.064 de cazuri au fost identificate deficiențe grave din sfera poluării. Iar în cazul a 4.697 de vehicule, inspectorii au apreciat că există pericol iminent de accident. Practic, mii de mașini au fost la un pas de tragedie.
Aproximativ 1,8% dintre vehiculele controlate aveau probleme legate de inspecția tehnică periodică – ITP fals, expirat sau anulat.
În urma controalelor mixte RAR–Poliția Rutieră au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, 364 de vehicule au fost imobilizate, iar 188 de ITP-uri au fost anulate.
Iașul, peste media națională
Dacă la nivel național procentul de neconformitate a fost de 38,5%, în județul Iași cifrele sunt și mai alarmante. Din cele 2.398 de vehicule verificate în trafic, 44,33% prezentau diferite neconformități tehnice sau probleme legate de acte.
Mai mult, 53 de mașini (2,2%) au fost considerate un pericol iminent de accident.
Deficiențe din sfera poluării au fost constatate în 4,24% dintre cazuri.
În urma controalelor mixte din județ: 491 de amenzi contravenționale au fost aplicate, iar 353 de certificate de înmatriculare au fost retrase.
Pentru a-și recupera actele, șoferii sunt obligați să efectueze o inspecție tehnică specifică la reprezentanțele RAR.
O realitate dură, dar cu o precizare importantă
RAR subliniază că aceste rezultate NU reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte opresc în trafic vehicule suspecte de a avea defecțiuni.
Cu toate acestea, proporțiile rămân îngrijorătoare. Aproape jumătate dintre mașinile verificate la Iași au avut probleme.
Într-un județ cu trafic intens, șantiere permanente și drumuri aglomerate, fiecare defecțiune tehnică poate deveni o tragedie în doar câteva secunde. Pentru că pericolul nu vine doar din viteză sau neatenție. De multe ori, el se ascunde sub capotă. Daniel BACIU
