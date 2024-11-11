Pete 1.800 de tineri înscriși la Rezidențiat, la Iași

* din cei 1.814 candidaţi la admiterea în rezidenţiat înscrişi la Iaşi, 1.000 sunt la Medicină, 490 la Medicină Dentară şi 324 la Farmacie * pentru a alege un loc sau post la rezidenţiat, candidatul este condiţionat de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru fiecare domeniu

Pe 17 noiembrie, Ministerul Sănătăţii organizează concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

În acest an, sunt scoase la concurs 5.198 de poziţii: 4961 de locuri şi 237 de posturi. La nivel naţional, la concurs s-au înscris 10.575 de absolvenţi. 1.814 dintre candidaţi sunt la Iaşi.

Anual, concursul se desfăşoară în centrele medicale universitare din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mureş şi Timişoara.

Din cei 1.814 candidaţi la admiterea în rezidenţiat înscrişi la Iaşi, 1.000 sunt la Medicină, 490 la Medicină Dentară şi 324 la Farmacie.

Concursul, care începe la ora 10.00 şi se desfăşoară pe parcursul a patru ore, constă într-un test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Întrebările sunt identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul.

Pentru a alege un loc sau post la rezidenţiat, candidatul este condiţionat de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor sau posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor şi posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.