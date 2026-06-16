Piața birourilor din Iași își revine ușor

Piața modernă de birouri din Iași a ieșit în 2025 din perioada de blocaj instalată după livrările masive din 2023. Cererea a crescut, rata de neocupare s-a redus, iar două dintre cele mai mari tranzacții au fost semnate în Palas Campus. Revenirea rămâne însă prudentă, în condițiile în care aproape 50.000 de metri pătrați sunt încă disponibili.

Iașul are aproape 300.000 mp de birouri moderne

Stocul modern de birouri din Iași a ajuns la 296.200 de metri pătrați, ceea ce plasează orașul pe locul al doilea între marile piețe regionale din România, după Cluj-Napoca.

Creșterea decisivă a avut loc în 2023, când au fost livrate Palas Campus și prima componentă office din Silk District. Cele două investiții au adăugat aproximativ 83.000 de metri pătrați într-un interval scurt, iar piața a avut nevoie de timp pentru a absorbi noile suprafețe. Palas Campus a adus 54.000 de metri pătrați de birouri și 6.000 de metri pătrați de spații comerciale și servicii. Investiția a depășit 120 de milioane de euro, iar clădirea a fost inaugurată în aprilie 2023.

După acest val de livrări, stocul de birouri al Iașului a rămas neschimbat în 2024 și 2025.

Închirierile au crescut de aproape zece ori

Primele semne clare de revenire au apărut în 2025. Companiile au tranzacționat aproximativ 9.700 de metri pătrați de birouri, față de numai circa 1.000 de metri pătrați în anul anterior.

Creșterea procentuală este puternică, dar trebuie raportată la baza foarte redusă din 2024. Piața nu a revenit încă la volumele de peste 20.000 sau 30.000 de metri pătrați înregistrate în anii cu extinderi importante ale sectorului IT și de servicii.

Cele mai mari contracte ale anului au fost semnate în Palas Campus. Endava și-a extins suprafața ocupată cu aproximativ 2.400 de metri pătrați, iar Arcadis a închiriat circa 2.200 de metri pătrați.

Împreună, cele două tranzacții au reprezentat aproape jumătate din întreaga suprafață contractată la Iași în 2025.

Aproape 50.000 mp sunt încă disponibili

Creșterea cererii a redus rata de neocupare de la 19,4% la sfârșitul lui 2024 la 16,7% la finalul anului 2025. Raportat la stocul total, procentul înseamnă că aproximativ 49.500 de metri pătrați de birouri moderne sunt încă disponibili în oraș. Iașul continuă să aibă cea mai mare rată de neocupare dintre principalele piețe regionale. Cluj-Napoca se afla la 8,6% la finalul anului trecut, Timișoara la 10,6%, iar Brașovul la 15%.

Disponibilitatea ridicată poate fi un avantaj pentru firmele care caută suprafețe mari și vor să se mute repede. Pentru proprietari, situația înseamnă însă concurență mai mare și presiune pentru condiții comerciale flexibile.

Chiriile ajung la 17 euro pe metrul pătrat

Chiriile solicitate pentru spațiile de birouri de clasă A din Iași se situează între 14,5 și 17 euro pe metrul pătrat pe lună. La acestea se adaugă costuri de administrare cuprinse, în general, între 3,5 și 5 euro pe metrul pătrat. În cazul unui birou de 1.000 de metri pătrați, chiria lunară poate ajunge astfel la 17.000 de euro, fără serviciile de administrare și utilități. Clădirile noi, eficiente energetic și amplasate în zone centrale își păstrează avantajul. Imobilele mai vechi sunt obligate să concureze prin prețuri mai mici, perioade gratuite sau contribuții la amenajarea spațiilor.

Cum arată piața în 2026

Iașul intră în 2026 cu o piață mai activă decât în urmă cu un an, dar cu suficient spațiu disponibil pentru a acoperi cererea fără construcții noi. Activitatea va fi susținută în principal de extinderile companiilor deja prezente, renegocierea contractelor și mutările către clădiri mai eficiente. IT-ul, telecomunicațiile, serviciile de business, industria farmaceutică și ingineria rămân domeniile cu cel mai mare potențial. Pentru dezvoltatori, decizia de a porni o nouă clădire va depinde de reducerea spațiilor vacante și de apariția unor chiriași mari. Cei aproape 50.000 de metri pătrați disponibili arată că piața mai are nevoie de timp pentru a absorbi livrările din 2023. Piața birourilor din Iași își revine, dar nu se află încă într-o nouă etapă de expansiune. În 2026, miza nu va fi construirea rapidă a unor clădiri, ci ocuparea celor existente și atragerea unor companii capabile să creeze noi locuri de muncă.

Dan DIMA