Piața micro-apartamentelor a explodat la Iași

* în ianuarie 2026, prețul mediu cerut la vânzare pentru apartamente în Iași a ajuns la 1.920 euro/mp, cu peste 10,7 la sută față de ianuarie 2025 * în același timp, la finalul lui 2025, nivelul mediu de închiriere raportat pentru garsoniere era de 350 euro/lună

În Iași, locuința „de început” pentru tineri intră tot mai des în categoria suprafețelor foarte mici. Piața s-a umplut de anunțuri cu „studio compact” și „micro-apartament”, iar fenomenul se vede în aceeași lună în care prețurile cerute la vânzare continuă să crească. La început de 2026, media cerută pentru apartamente a urcat la 1.920 euro/mp în ianuarie, nivel cu 10,7% peste cel din ianuarie 2025 și cu 0,4% peste luna anterioară. Într-o analiză locală, pentru apartamentele noi, este menționată o medie de 1.948 euro/mp în Iași (ianuarie 2026), cu o creștere de peste 10% față de ianuarie 2025.

Pe piața chiriilor, garsoniera rămâne pragul de intrare pentru bugete tensionate: date publicate la început de 2026 indică pentru Iași o medie de 350 euro/lună la garsoniere, 450 euro la două camere și 550 euro la trei camere, cu niveluri descrise ca stabile față de luna anterioară și față de aceeași perioadă a anului precedent. În acest tablou, „micro”-ul apare ca răspuns direct la aritmetica pieței: când suma totală devine greu de atins, suprafața se comprimă, iar produsul e repoziționat ca „locuință urbană eficientă” sau ca „unitate bună pentru închiriere”.

Cât de departe merge comprimarea se vede în ofertele din piață: în listările de închiriere și vânzare apar unități de 16–22 mp, iar pragurile de 270–350 euro la chirie și de 33.500–39.900 euro la vânzare apar repetat în anunțuri pentru suprafețe mici, semn că segmentul este activ și foarte „lichid” în piața de zi cu zi.

Micro-apartamentele se văd tot mai mult într-o perioadă în care prețurile cerute rămân ridicate, dar cumpărătorii sunt mai selectivi, iar piața se mișcă mai prudent

Dincolo de cifrele din anunțuri, începutul de an arată și o temperare a tranzacțiilor. Statistica oficială a tranzacțiilor imobiliare pentru ianuarie 2026 indică, la nivelul județului Iași, 1.215 imobile vândute în luna ianuarie. În rapoarte, aeeași lună este descrisă ca un început mai slab față de ianuarie 2025, cu scăderi importante pe segmentul unităților locative și la volumul total de tranzacții. Contextul e important: micro-apartamentele se văd tot mai mult într-o perioadă în care prețurile cerute rămân ridicate, dar cumpărătorii sunt mai selectivi, iar piața se mișcă mai prudent.

În același timp, discuția despre „cât de mic” poate fi „acasă” are și un reper tehnic. Normele sanitare folosite la proiectarea locuințelor includ parametri precum 12 mp suprafața minimă a unei camere, 5 mp pentru bucătărie și 2,55 m înălțimea sub plafon. În practică, micro-locuințele sunt livrate frecvent ca open-space, cu funcțiuni concentrate într-un singur volum, iar piața le împinge mai ales către profilul de chiriaș tânăr și mobil, pentru care proximitatea cântărește decisiv.

Rezultatul, la început de 2026, e un paradox ușor de cuantificat: prețul cerut pe metru pătrat urcă (1.920–1.948 euro/mp în funcție de segment), chiria „de intrare” pentru garsoniere rămâne în jurul a 350 euro/lună, iar locuințele care se potrivesc acestor bugete se micșorează vizibil ca suprafață, până în zona micro.

