Piața monumentelor funerare, afacere cu marje mari. Un monument din Cimitirul Eternitatea a ajuns la 10.000 de euro!

* de la o cruce simplă, care poate porni de la câteva sute de lei, până la lucrări complete din granit și cavouri care ajung la zeci de mii de lei, piața monumentelor funerare s-a transformat într-un business solid * la Iași, ofertele arată diferențe uriașe de preț, iar bilanțurile unora dintre firmele locale indică marje de profit care trec bine peste nivelul întâlnit în multe alte afaceri mici

La nivelul cel mai de jos al pieței, prețurile încep cu produse simple sau cu piese de bază. În județul Iași, apar anunțuri pentru cruci funerare din marmură sau granit de la 680 de lei, iar același vânzător din Târgu Frumos afișează seturi de mormânt începând de la 3.500-4.000 de lei, în funcție de configurație. Tot în anunțurile locale apar și lucrări funerare listate la 6.000 de lei, semn că pragul de intrare este relativ jos doar pentru modelele simple sau pentru ofertele de bază.

De aici în sus, nota de plată crește rapid. Monumente Funerare Iași afișează la rubrica de oferte speciale lucrări funerare din granit la 10.000 de lei, reduse de la 10.500 lei. Platforma arată clar că piața nu mai înseamnă doar o cruce și o placă inscripționată, ci ansambluri complete, cu granit, placări, borduri și finisaje care mută imediat discuția în zona miilor bune de lei.

La capătul cel mai scump al pieței intră lucrările complexe, criptele și cavourile. În anunțurile locale apar inclusiv oferte pentru cripte, cavouri și monumente din granit, marmură sau mozaic, iar în online există și un anunț pentru un loc de veci din cimitirul Eternitatea, cu monument funerar din mozaic și trei cripte, listat la 50.000 de lei. Asta arată cât de repede urcă sumele atunci când lucrarea nu mai este una standard, ci include structură complexă, amplasament valoros și execuție completă.

Crucile, cele mai ieftine

În realitate, piața funcționează pe mai multe trepte. La bază sunt crucile simple și elementele separate, în zona de câteva sute de lei. La mijloc sunt monumentele funerare standard, care sar spre 3.500-6.000 de lei. Iar mai sus intră lucrările complete din granit și amenajările funerare care trec de 10.000 de lei și pot ajunge la zeci de mii de lei. Sub aceeași etichetă de „monument funerar” se ascund, de fapt, produse foarte diferite, cu materiale, montaj și grad de personalizare complet distincte.

Partea și mai interesantă este cea a profiturilor. Cele mai recente bilanțuri arată că acest sector poate produce marje nete consistente. Monumente Funerare Granit SRL apare cu o cifră de afaceri de 1.039.639 lei și un profit net de 254.792 lei, ceea ce înseamnă o marjă netă de aproximativ 24,5%. Monumente Funerare Cata Construct SRL figurează cu afaceri de 243.810 lei și profit net de 99.930 lei, adică o marjă de aproape 41%.

Există și exemple și mai spectaculoase. Art Creativ Granit SRL apare cu afaceri de 799.164 lei și profit net de 384.416 lei într-unul dintre bilanțurile afișate, ceea ce duce marja netă spre 48%. Chiar dacă evoluția de la un bilanț la altul se poate schimba mult, datele arată limpede că în această piață există firme mici care scot profituri foarte mari raportat la dimensiunea lor.

Pe de altă parte, nu toate atelierele ies bine. Cata Stone Construct SRL apare cu o cifră de afaceri de 267.680 lei și rezultat net negativ, ceea ce arată că piața nu garantează automat câștiguri mari pentru orice operator. Cu alte cuvinte, domeniul are loc pentru marje consistente, dar și pentru afaceri care se lovesc de costuri, concurență sau volum insuficient de comenzi.

Monumentele funerare nu mai sunt doar un serviciu de necesitate, cumpărat într-un moment greu, ci o piață în care contează tot mai mult materialul, finisajul, personalizarea și montajul. Iar tocmai această combinație face ca prețul final să urce repede și să lase loc unor câștiguri importante pentru firmele care și-au făcut vad și lucrează pe segmentul premium sau pe lucrări complete.

Dan DIMA