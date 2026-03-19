Piața muncii, în fierbere: 3,1 milioane de aplicări pentru un job, în acst an

Iașul, Bucureștiul și marile orașe ale țării asistă la o adevărată avalanșă de oportunități de muncă, dar și la o competiție fără precedent pentru candidați. La începutul anului 2026, aproape 50.000 de joburi au fost publicate pe platformele de recrutare online, fiind înregistrate 3,1 milioane de aplicări, cu 24% mai multe decât în primele trei luni ale anului trecut

Dar cifrele ascund adevăratele explozive ale pieței muncii: domenii precum asigurările au înregistrat o dublare a joburilor disponibile, de la 2.300 la 4.600 de poziții, iar sectorul financiar și bancar a urcat spectaculos cu 58%, atingând aproape 7.000 de joburi scoase la bătaie.

Și nu se oprește aici. Transportul și logistica înregistrează o creștere de 13%, turismul +7,5%, industria alimentară +7,4%, energia +5%, iar construcțiile +1%. În același timp, sectoarele mari precum retailul, serviciile și call-center/BPO rămân stabile, dar cu un număr uriaș de aplicări, ceea ce arată că cererea de angajați depășește oferta în anumite zone.

cei mai căutați candidați sunt entry-level și mid-level, cu 0–5 ani experiență, urmați de seniori și manageri.

În ceea ce privește orașele, Bucureștiul rămâne motorul principal al recrutării, concentrând mai mult de jumătate din joburile disponibile. Însă orașele de talie medie își fac simțită prezența, iar Brașovul se remarcă cu o creștere fabuloasă de 34% față de aceeași perioadă a anului trecut, plasându-se pe locul doi în topul național al angajărilor. Și Iașul, alături de Cluj-Napoca, Ilfov, Constanța, Sibiu, Târgoviște și Buzău, surprinde prin dinamism, atrăgând atenția candidaților care caută oportunități în afara Capitalului.

În aceste condiții, 2026 începe ca un an al oportunităților și al schimbărilor majore pe piața muncii. Domenii tradiționale sunt consolidate, sectoarele dinamice explodează, iar orașele își dispută atenția angajaților și a tinerilor aflați la început de carieră.

Iașul nu doar că se află pe radarul investitorilor și al angajatorilor, dar începe să devină un pol regional de atracție pentru forța de muncă, alături de București și Cluj-Napoca. Aceasta nu este doar o statistică, ci o realitate palpabilă pentru mii de ieșeni care își caută locul în economia dinamică a României. Carmen DEACONU