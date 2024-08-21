Piaţa muncii s-a stabilizat

* variaţii minore ale numărului de posturi vacante în ultimele trei săptămâni * oferta de lucru pentru cei cu studii superioare, în uşoară creştere * construcţiile rămân principalul anghajator * în industrie, încep să se ocupe locurile libere

La Iași, conform datelor AJOFM, există 1.011 locuri de muncă vacante, în scădere infimă faţă de precedentele două săptămâni (1.015, respectiv 1.012). Îmbucurător e faptul că s-a oprit degringolada ofertei de lucru pentru cei cu studii superioare, pentru aceştia sunt disponibile 161 posturi, cu două mai multe decât în intervalul precedent. E vorba de joburi precum arhitect, cadru tehnic PSI, consilier juridic debutant, contabil, designer grafic economist, expert achiziţii publice, geograf, inginer (CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticol, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, sisteme electroenergetice), manager de proiect, medic veterinar , peisagist, programator de sistem informatic, arhitect, proiectant sisteme de securitate, referent financiar-contabil, referent resurse umane, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, specialist în recrutare, tehnician devizier sau tehnician normare producţie.

Nici cei cu şcolarizare precară şi fără diplomă de meseriaş nu duc lipsă de oferte. E nevoie de mulţi necalificaţi în construcţii, dacă li se pare prea greu, aceştia se mai pot angaja ca agent de curăţenie în clădiri şi mijloace de transport, ajutor bucătar, ambalator manual, călcător de rufe, cameristă hotel, curier, încărcător-descărcător, lucrător salubrizare căi publice, lucrător bucătărie (spălător vase mari), manipulant mărfuri, săpător manual, sortator produse sau spălător vehicule. Sau zilier în agricultură.

Pe domenii, situaţia se prezintă în felul următor: uşoară scădere în HoReCa (31/32) şi transporturi (11/13), nimic în asigurări, ceva mai multă nevoie de personal în comerţ (12/9) şi restul serviciilor (349/347). Construcţiile rămân principalul angajator (493/494), nimic spectaculos în confecţii (45/46), iar în industrie încep să se ocupe locurile libere (65/71). Agricultura stă în zilieri şi lista se încheie cu cinci posturi vacante în sănătate (infirmiere şi asistente).

Dispar posturi în Finlanda şi Estonia, dar apar în Austria

Per ansamblu, numărul locurilor de muncă disponibile pe platforma EURES, adică la nivel continental, e sensibil mai mare decât săptămâna trecută (199/189). Creştere ce se datorează Austriei, unde industria are nevoie acum de 25 lucrători. Tehnicieni de punere în funcţiune a maşinilor cu comandă numerică, tehnicieni de prelucrare, asamblori, tehnicieni service şi vopsitori industriali. Nicio mişcare în Norvegia (55), Irlanda (31), Belgia şi Letonia (30), Germania (10), Finlanda (8), Olanda (6) şi Slovenia (3). Maltezii caută şase specialişti care să lucreze ca administrator sistem IT, director adjunct calitate, inginer automatizare (asigurarea calităţii), inginer electrician sau consultant tehnic (Dynamics 365 CE/CRM). Din cele opt posturi din Finlanda şi Estonia au mai rămas două, respectiv unul. Instalatori de ascensoare şi un inginer şef. Claudiu CONSTANTIN