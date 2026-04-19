Pirotehniștii ieșeni, zeci de  misiuni în ultimele zile

Activitatea pirotehniștilor din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași scoate la iveală o realitate care, deși pare desprinsă din manualele de istorie, continuă să fie cât se poate de prezentă: pericolul munițiilor neexplodate rămase în solul județului Iași.

Un exemplu elocvent este intervenția din zona Lețcani, unde, în urma unor lucrări agricole obișnuite, pământul a „scuipat” la suprafață un adevărat arsenal: zeci de proiectile de calibru mare, unele explozive, altele cumulative-trasor. Descoperirea nu a fost una izolată. La revenirea echipelor în teren, numărul munițiilor identificate a crescut semnificativ, confirmând faptul că zona ascunde încă urme periculoase ale conflictelor armate de acum zeci de ani.

În cifre, amploarea fenomenului este și mai clară: 43 de misiuni într-o perioadă relativ scurtă, dintre care 39 dedicate exclusiv asanării terenurilor. Aproape 8.500 de metri pătrați verificați și curățați de pericole invizibile, dar letale. Fiecare metru de sol poate ascunde o amenințare, iar fiecare intervenție este o cursă contra cronometru pentru prevenirea unor tragedii.

Această realitate subliniază un adevăr incomod: războaiele nu se termină odată cu semnarea tratatelor. Ele rămân îngropate în pământ, în așteptare, transformând activități banale – precum agricultura sau construcțiile – în potențiale scenarii de risc extrem.

Autoritățile atrag atenția că reacția populației este esențială. Orice obiect suspect trebuie tratat cu maximă precauție. Nu trebuie atins, mutat sau deschis. În schimb, zona trebuie securizată pe cât posibil, iar apelul la 112 devine un gest care poate salva vieți. Andrei TURCU