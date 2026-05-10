Ploaia a ţinut ieşenii departe de parada militară

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Iaşi, Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi Garnizoana Iaşi şi a inclus intonarea Imnului Naţional, ceremonial religios, depuneri de coroane la Monumentul Independenţei şi defilarea Detaşamentului de Onoare al Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”.

Spre deosebire de anii precedenţi, numărul participanţilor a fost însă mult mai mic, ploaia şi temperaturile scăzute afectând prezenţa publicului. În plus, deşi programul iniţial prevedea şi alocuţiuni oficiale, acestea nu au mai avut loc, mesajele autorităţilor fiind transmise pe reţelele de socializare.

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, a subliniat semnificaţia istorică a zilei de 10 mai, pe care a descris-o drept un reper important pentru istoria şi regalitatea României. „Ziua de 10 mai, consacrată aniversării Regalităţii române, marchează trei momente majore din istoria noastră: sosirea principelui Carol în Bucureşti, în 1866, proclamarea independenţei României faţă de Imperiul Otoman, în 1877, şi încoronarea lui Carol I ca rege al României, în 1881. Iaşul, Oraş Regal şi Capitală Istorică a României, are un destin strâns legat de Casa Regală şi de făurirea României Mari”,, a transmis Mihai Chirica.

Acesta a făcut referire şi la semnificaţia Zilei Europei, evocând declaraţia lui Robert Schuman, considerată actul fondator al Uniunii Europene. „Această invitaţie la cooperare, venită la doar cinci ani după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, a avut ca scop aducerea prosperităţii şi transformarea războiului dintre statele europene într-o idee de neconceput”, a afirmat Mihai Chirica.

Primarul a vorbit şi despre beneficiile apartenenţei României la Uniunea Europeană, menţionând dezvoltarea infrastructurii, creşterea nivelului de trai şi libertatea de circulaţie de după aderarea din 2007.

La rândul său, prefectul judeţului Iaşi, Constantin Dolachi, a transmis un mesaj pe Facebook cu ocazia Zilei Europei, subliniind importanţa valorilor europene şi a dezvoltării comunităţilor locale prin fonduri şi proiecte europene. „Pentru noi, Europa înseamnă mai mult decât instituţii sau fonduri europene. Înseamnă şanse pentru tineri, drumuri mai bune, investiţii, comunităţi care se dezvoltă şi oameni care pot trăi cu mai multă încredere în viitor”, a transmis prefectul.

Acesta a adăugat că apartenenţa la familia europeană presupune şi „responsabilitatea de a păstra dialogul, echilibrul şi respectul dintre oameni, mai ales într-o perioadă în care societatea pare tot mai divizată”. Laura RADU