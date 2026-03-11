Ploaie de miliarde de la buget pentru autostrăzile din Moldova!

* adevărata explozie bugetară apare pe tronsonul Bacău – Pașcani, parte din Autostrada A7 * dacă în 2025 proiectul avea o finanțare relativ modestă, în 2026 bugetul sare spectaculos la 2,85 miliarde de lei, cu peste două miliarde mai mult decât anul trecut, cea mai mare creștere de finanțare dintre toate proiectele de autostrăzi din România * lucrurile încep să se miște și pe A8, unde două sectoare menționate în buget adună peste 1,6 miliarde de lei

În timp ce România continuă să se lupte cu reputația de țară a șantierelor eterne și a promisiunilor rutiere fără sfârșit, anul 2026 vine cu cifre care, cel puțin pe hârtie, par explozive pentru marile autostrăzi ale țării. Guvernul anunță o ploaie de miliarde pentru proiectele de infrastructură, iar Moldova – regiunea care ani la rând a fost simbolul izolării și al subdezvoltării rutiere – apare brusc în centrul unei adevărate furtuni bugetare. Aproape 16 miliarde de lei sunt puse pe masă pentru cele 11 mari proiecte de autostrăzi și drumuri expres aflate în execuție, o sumă uriașă, cu peste trei miliarde mai mare decât cea cheltuită anul trecut. Iar o bună parte din acest torent de bani se îndreaptă exact către șantierele care ar trebui să schimbe definitiv harta rutieră a Moldovei.

În fruntea clasamentului absolut se află Autostrada A7, cunoscută deja drept Autostrada Moldovei, proiectul care ar trebui să lege Capitala de nordul regiunii și să rupă, în sfârșit, izolarea economică a estului țării. Pentru tronsonul Focșani – Bacău, Guvernul alocă în 2026 suma colosală de 3,75 miliarde de lei, cea mai mare finanțare dintre toate proiectele de autostradă din România. Practic, acest segment devine adevăratul magnet de bani al infrastructurii naționale, după ce și în 2025 a fost campionul absolut al cheltuielilor, cu aproximativ 3,39 miliarde de lei. Șantierul construit de UMB și susținut din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență devine astfel unul dintre cele mai intense și mai scumpe proiecte rutiere din ultimii ani.

Adevărata explozie bugetară apare pe tronsonul Bacău – Pașcani, tot parte din Autostrada A7. Dacă în 2025 proiectul avea o finanțare relativ modestă, în 2026 bugetul sare spectaculos la 2,85 miliarde de lei, cu peste două miliarde mai mult decât anul trecut. Este cea mai mare creștere de finanțare dintre toate proiectele de autostrăzi din România, un salt care indică intrarea lucrărilor într-o etapă decisivă. Practic, în doar două tronsoane ale Autostrăzii Moldovei se adună peste 6,5 miliarde de lei, o sumă care până nu demult părea de neimaginat pentru infrastructura din această regiune.

Însă marea promisiune a Moldovei nu se oprește la A7. O altă autostradă cu o aură aproape mitică – proiect discutat, promis și amânat timp de decenii – începe și ea să primească injecții serioase de bani. Este vorba despre Autostrada A8, drumul strategic care ar trebui să lege Moldova de Transilvania traversând Carpații Orientali, una dintre cele mai dificile zone montane pentru construcția de autostrăzi.

Bugetele pentru 2026 arată că lucrurile încep să se miște mai energic. Pentru sectorul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, alocarea crește spectaculos la 857 de milioane de lei, față de 377 de milioane anul trecut. Este o majorare uriașă, care arată că acest tronson intră într-o fază accelerată de lucrări.

Și mai dramatică este situația pe segmentul Leghin – Târgu Neamț, unde finanțarea explodează pur și simplu de la 95 de milioane de lei în 2025 la 607 milioane de lei în 2026. Practic, bugetul se multiplică de peste șase ori, semn că proiectul începe să prindă viteză după ani întregi de stagnare și dispute politice. În același timp, pentru tronsonul Miercurea Nirajului – Leghin sunt prevăzute 222 de milioane de lei, mai mult decât dublu față de anul precedent.

În total, doar segmentele din Autostrada A8 menționate în buget adună peste 1,6 miliarde de lei, o sumă care, pentru prima dată după mult timp, dă impresia că celebrul proiect al Autostrăzii Unirii începe să iasă din zona promisiunilor politice și să intre în realitatea șantierelor.

Dacă aceste sume vor ajunge cu adevărat în asfalt și viaducte, harta rutieră a Moldovei s-ar putea schimba radical în următorii ani. Dacă nu, milioanele și miliardele anunțate riscă să rămână doar încă un capitol spectaculos într-o istorie lungă de autostrăzi promise, dar întârziate.

Daniel BACIU