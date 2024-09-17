Ploile din weekend au răvășit orașul

Ploaia căzută în ultimele zile a făcut prăpăd la Iași, mai multe străzi din oraș fiind inundate, la fel și pasajele din Galata, Frumoasa și Canta, care au fost închise mai multe ore traficului auto și pietonal. Și circulația mijloacelor de transport în comun a avut de suferit, în special în zonele Tătărași, Dancu, Alexandru cel Bun, Nicolina, dar și în zona industrială.

Acumulări mari de apă s-au înregistrat pe strada Aurel Vlaicu, Calea Chișinăului, bulevardul Virgil Săhleanu, bulevardul Nicolae Iorga, bulevardul Regele Ferdinand (Splai Bahlui – Mal Stâng) și bulevardul Poitiers.

Circulația mijloacelor de transport în comun a fost serios perturbată în cursul zilei de ieri pe tronsonul Tătărași – Dancu, dar și în zona Industrială, Alexandru cel Bun sau Nicolina.

Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au intervenit pentru evacuarea apei în mai multe zone din oraș, printre care strada Prof. Neculai Zamfirescu (curte inundată), strada Silvestru (curte inundată), strada Vitejilor (la subsolul unui bloc), strada Cicoarei (parcare inundată), strada Cazangiilor (curte inundată), strada Strugurilor (locuință inundată) și Soseaua Păcurari (curte inundată).

Primarul Mihai Chirica a dispus direcțiilor și societăților comerciale din subordine să intervină de urgență pentru eliminarea efectelor negative ale ploii. Astfel, Salubris SA a primit ca sarcină să curețe străzile și trotuarele de resturile și aluviunile aduse de torenții de apă, Servicii Publice SA să înlăture arborii căzuți pe alei, trotuare sau carosabil, iar Citadin SA să intervină la astuparea gropilor apărute în asfalt.

Din pricina inundării căii de rulare în Zona Industrială, circulația tramvaielor de pe traseele 1,5, 7, 11 și 13 a fost întreruptă timp mai mai multe ore, în locul acestora Compania de Transport Public (CTP) punând la dispoziția călătorilor două autobuze pe tronsonul Baza 3 – Țuțora. Din aceeași cauză, tramvaiele de pe traseul 3 au întors la rondul din Tătărași Nord, de aici călătorii fiind preluați de autobuze spre Dancu.

Având în vedere inundațiile produse în județele Galați și Vaslui, primarul Mihai Chirica a anunțat organizarea unei campanii umanitare pentru a veni în sprijinul sinistraților din cele două județe.

Începând din această săptămână, Primăria Municipiului Iași (PMI) a amenajat 7 puncte de colectare a ajutoarelor (2 în corturi și 5 în centrele de cartier). Cele două corturi sunt instalate în Piața Unirii, respectiv în stația CTP de lângă Palatul Braunstein, și în Podu Roș, în zona Magazinului „1001 articole”, acestea fiind deschise în intervalul orar 9–17. De asemenea, ieșenii pot aduce materiale pentru sinistrați și la Centrele de cartier ale Primăriei, după cum urmează: Centrul de cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului nr. 1, tel. 0232.253.160, Centrul de cartier Păcurari, șos. Păcurari nr. 34, tel. 0232.276.787, Centrul de cartier Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2, tel. 0232.227.517,Centrul de cartier Frumoasa, bd. Poitiers , nr. 20 – 22, tel.0232.223.031 și Centrul de cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu, nr. 82, tel. 0232.277.310, care sunt deschise zilnic în intervalul orar 8-16.

Municipalitatea face apel la ieșeni să doneze produse alimentare ambalate neperisabile, apă îmbuteliată, saltele, lenjerie de pat, pături, pilote, haine noi sau puțin uzate și curate, ș.a., reprezentanții Primăriei rezervându-se dreptul de a refuza produsele neconforme, murdare sau uzate. Primarul Mihai Chirica face apel, de asemenea, și la mediul de afaceri local să se alăture acestei campanii umanitare, colectarea și depozitarea produselor destiante sinistraților fiind asigurate de Direcția de Asistență Socială (DAS), logistica și transportul de Servicii Publice SA și Salubris SA, iar paza și ordinea publică de către Poliția Locală, transportul ajutoarelor către zonele afectate urmând să fie asigurat de Primărie.

Reguli pentru consumul apei după inundații, recomandate de DSP

În urma ploilor căzute în ultimele ore la Iași, Direcția de Sănătate Publică (DSP) atrage atenția populației din zonele inundate asupra pericolului reprezentat de apa destinată consumului omului și animalelor. Astfel, cetățenii sunt avertizați să utilizeze doar apă care respectă indicatorii prevăziți de normele sanitare în vigoare, respectiv apă îmbuteliată sau fiartă, să nu se folosească apa care ar putea fi contaminată în urma inundațiilor la spălatul vaselor, legumelor sau fructelor. De asemenea, specialiștii DSP recomandă evitarea folosirii apei provenite din surse nesigure pentru preparea hranei bebelușilor sau pentru spălatul pe dinți și al mâinilor. „Pentru mai multă siguranță, apa din rețea se poate consuma fiartă și răcită - apa trebuie lăsată să se răcească singură, fără adăugarea de gheaţă. În cazul în care nu este posibilă fierberea apei, dezinfecția chimică a apei contaminate este eficientă pentru eliminarea bacteriilor și a majorității virusilor. Pentru dezinfecția chimică se folosesc preparate cu clor. În zonele rurale, unde apa se consideră nepotabilă, consumați numai apă îmbuteliată sau apă potabilă asigurată de către reprezentanții autorităţilor publice. Folosiți apa care este sub calitatea apei potabile numai pentru curățenie, spălarea lenjeriei și salubritate. În acest sens, se utilizează numai în combinație cu detergenți”, precizează reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. Nu în ultimul rând, se recomandă folosirea apei clorinate pentru prepararea alimentelor și pentru spălarea ustensilelor, separarea alimentelor neprocesate de cele gătite și păstrarea alimentelelor la o temperatură sigură pentru refrigerare dacă nu au fost consumate în totalitate după preparare. Edi MACRI

