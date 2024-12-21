PM10 continuă să pună în pericol sănătatea ieșenilor

* luna trecută au fost înregistrate 5 depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane (50 μg/mc) la indicatorul particule în suspensie PM10 în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră, 5 în stația de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir, 1 depășire în stația de fond rural IS-4 Aroneanu, 4 în stația de fond suburban IS-5 Tomești și 4 în stația de fond rural IS-6 Tomești

În luna noiembrie 2024, monitorizarea calității aerului de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi, prin intermediul reţelei automate de monitorizare din judeţ, evidenţiază depăşiri faţă de valorile maxim admise, la indicatorii monitorizați, în toate stațiile de monitorizare.

Depășirile la indicatorul PM10 gravimetric sau echivalent au avut loc în perioadele 6-8 noiembrie, cu valori medii zilnice care au fost și de peste 2 ori mai mari decât limita admisă. Maximele s-au înregistrat pe data de 7 noiembrie, cu valori care au variat între 116.66 µg/mc în IS-6 Bosia - Ungheni și 82.06 µg/mc IS-5 Tomeşti.

Posibilele cauze ale depășirilor sunt cumulul de emisii provenite din arderile de combustibili fosili pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei, traficul rutier, șantiere și alte surse locale de emisii pe fondul manidestării unor condiții meteo nefavorabile dispersiei poluanților (ex.: calm atmosferic, inversiune termică și ceață).

Cumulat, în primele 11 luni ale anului 2024, maximul admis de 35 depășiri/stație/an a valorii limită zilnice de 50 µg/mc a fost atins în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră.

La indicatorul PM2,5, în luna noiembrie s-a constatat o evoluţie similară celei pentru PM10, respectiv valorile concentraţiilor medii zilnice de PM2,5 şi PM10 au aceeași tendință, cresc simultan pe acelaşi interval de timp. Media lunii noiembrie pentru PM2,5 gravimetric a fost de 23.51 μg/m3 în stația IS-2 și 25.08 μg/m3 în IS-6 (valoarea limită anuală: 25 μg/m3).

Pentru ceilalți indicatori monitorizați, nu s-au înregistrat depășiri față de limitele maxim admise.

PM10 se referă la particule cu un diametru mai mic de 10 microni. Acestea pot pătrunde în căile respiratorii, provocând diverse probleme de sănătate, de la iritații ale ochilor și nasului până la probleme respiratorii mai grave, cum ar fi astmul sau bronșita.

PM2.5 se referă la particule cu un diametru de 2.5 microni sau mai puțin și sunt considerate deosebit de periculoase deoarece pot ajunge în alveolele pulmonare și chiar pot pătrunde în fluxul sanguin, contribuind la boli cardiovasculare, respiratorii și la cazuri de cancer.

„Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane înregistrate de APM Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: primării, Comisariatul Iaşi al Gărzii Naţionale de Mediu, Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică”, a transmis directorul executiv al APM Iași, ing. Galea Temneanu. Radu MARIN