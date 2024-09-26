PMP Suceava, cea mai importantă filială din țară, se alătură PNL

Biroul Permanent Județean al PNL Suceava a aprobat, miercuri seara, alăturarea organizației PMP Suceava la PNL, a anunțat, joi, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, într-o conferință de presă comună cu liderul județean al PMP Suceava, Marian Andronache.

Flutur a declarat că se bucură că în prag de începere a campaniei electorale se alătură PNL Suceava forțe noi, oameni de calitate, oameni care în urmă cu zece ani au înființat un partid de centru-dreapta, un partid a cărui ideologie se suprapune cu cea a PNL.

„E nevoie de coagularea forțelor de dreapta și mă bucur că de aici, de la Suceava, transmitem un mesaj către țară de coagulare a forțelor de dreapta și centru-dreapta în jurul PNL”, a spus Flutur.

El a subliniat că PNL are proiecte mari, curajoase, bazate pe pragmatism.

„Suceava are nevoie de dezvoltare și ținem foarte mult la demersuri pentru dezvoltarea economică a Sucevei, pentru o democrație autentică. Venirea PMP alături de PNL înseamnă consolidarea scenei politice pe zona de dreapta și centru-dreapta aici, la Suceava”, a declarat Flutur.

Liderul liberal i-a mulțumit președintelui PMP Suceava, Marian Andronache, și i-a urat bun venit alături de PNL Suceava, una dintre cele mai puternice filiale din țară care are deja strânse peste 70.000 de semnături pentru susținerea candidaților PNL la alegerile prezidențiale și parlamentare.

Marian Andronache a explicat că membrii PMP Suceava au decis să se alăture PNL Suceava pentru că în ultima perioadă situația din PMP a devenit neclară ca urmare a disputelor juridice rezultate ca urmare a neînțelegerilor apărute privind președinția partidului care a fost revendicată de Cristian Diaconescu și de Eugen Tomac. Mai mult, în primăvară, nefiind clară situația partidului, a fost nevoie ca PMP să intre în alianță cu USR și Forța Dreptei, dar acum s-a constatat că această alianță a fost una toxică și că deși această alianță s-a clamat că este adevărata alternativă de dreapta s-a văzut că nu a reușit în acest demers și cel mai mult a avut de pierdut PMP. Andronache a mai spus că o alternativă pentru cei din PMP era să candideze pe listele Forței Dreptei care este practic inexistentă la Suceava și că a vorbit cu colegii săi și s-a decis că pentru a continua să facă politică singura soluție viabilă este alături de PNL.

Totodată, el a arătat că și Traian Băsescu a declarat recent că îl va susține pe Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale și că decizia membrilor PMP Suceava a fost în unanimitate de a se alătura PNL Suceava și să acorde voturile lor candidaților PNL la alegerile prezidențiale și parlamentare. Gheorghe Flutur a remarcat că membrii PMP Suceava se alătură PNL „la greu” când este campanie electorală și este nevoie de sprijin.

„Nu s-a discutat de prezența pe liste. Au venit la treabă și pentru mine acesta este un semn extraordinar”, a subliniat Flutur.