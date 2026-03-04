PNL și USR au depus în Consiliul Local proiectul „Fără păcănele în Iaşi”

Şeful USR Iaşi, Filip Havârneanu, liderul consilierilor locali USR din Consiliul Local Iaşi, Dragoş Popa, alături de viceprimarul PNL Daniel Juravle au depus la Primăria Municipiului Iaşi două proiecte de hotărâre de Consiliu Local care vizează eliminarea jocurilor de noroc din oraş şi interzicerea publicităţii la aceste activităţi.

Iniţiativa comună USR-PNL arată că, dincolo de diferenţele politice, tinerii lideri ai Iaşului pot construi majorităţi pentru obiective esenţiale. Protejarea copiilor şi a familiilor nu este un subiect de competiţie politică, ci o responsabilitate publică.

Cele două proiecte care vor intra în dezbatere publică prevăd interzicerea desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc pe raza municipiului; interzicerea oricărei forme de publicitate la jocuri de noroc în municipiu. „Dimensiunea fenomenului este alarmantă. În Iaşi funcţionează peste 2.000 de aparate de tip slot-machine (păcănele), iar oraşul se află pe locul al doilea la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul de săli de jocuri de noroc amplasate în proximitatea unităţilor de învăţământ. Această concentrare excesivă generează riscuri sociale majore: creşterea dependenţei, vulnerabilizarea tinerilor, presiune financiară asupra familiilor şi degradarea climatului urban în jurul şcolilor”, a spus Filip Havârneanu.

Pentru a documenta situaţia reală din teren, a fost realizată o hartă interactivă disponibilă pe www.fărăpăcănele.ro, unde pot fi identificate clădirile în care funcţionează săli de jocuri de noroc, dar şi „şcolile sigure” - acele unităţi de învăţământ care nu au în proximitate, pe o rază de 300 de metri, astfel de activităţi.

Analiza datelor arată că prea multe şcoli din Iaşi sunt înconjurate de săli de jocuri de noroc, ceea ce transformă expunerea minorilor într-o problemă sistemică, nu într-un caz izolat.

Lupta împotriva păcănelelor a început la nivel naţional prin primele proiecte legislative depuse în Parlament de Filip Havârneanu, împreună cu lidera deputaţilor USR, Diana Stoica, şi senatorul Sebastian Cernic, iniţiative care au vizat limitarea extinderii industriei jocurilor de noroc şi reducerea impactului social al acesteia. USR a susţinut constant măsuri legislative pentru protejarea comunităţilor în faţa acestui fenomen. „Demersul continuă la nivel local. Dacă la nivel naţional au fost promovate reguli mai stricte şi mecanisme de protecţie pentru comunităţi, la Iaşi propunem măsuri concrete, aplicabile imediat, care să reducă expunerea şi să transmită un semnal ferm: oraşul universitar al României nu poate deveni capitala păcănelelor”, transmite Filip Havârneanu.

Prin aceste proiecte, USR şi PNL fac un pas decisiv pentru a transforma Iaşul într-un oraş care îşi protejează copiii, îşi respectă familiile şi îşi asumă responsabilitatea pentru viitorul său. Laura RADU