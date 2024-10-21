PNL Iași vrea să elimine AUR din lupta electorală!

* președintele AUR, George Simion, susține că se dorește respingerea listelor AUR „pe modelul eliminării Dianei Șoșoacă la Curtea Constituțională” și amenință cu ample manifestații de protest în toată țara

Partidul AUR a fost scos de pe listele electorale din Bistrița și Giurgiu, și există șanse foarte mari de a pierde accesul la vot pe liste în județele Tulcea, Constanța și Iași. Motivul îl constituie faptul că listele cu cei desemnați să candideze nu a fost constrasemnate de către Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC), așa cum cere statutul partidului.

La Iași, PNL Iaşi a depus o contestaţie la Tribunalul Iaşi, împotriva deciziei Biroului Electoral Judeţean, cerând instanţei să respingă „toate candidaturile de pe listele pentru Camera Deputaţilor şi Senat depuse de partidul Alianţa pentru Unirea Românilor”, liberalii precizând că listele ar fi fost admise „în mod greşit”.

Liberalii ieşeni precizează în contestaţia depusă la Tribunal că Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană avea obligaţia de a analiza condiţiile de fond şi de formă ale candidaturilor depuse. „În speţă, listele de candidaţi AUR pentru de Camera Deputaţilor şi Senat pentru circumscripţia electorală nr. 24 jud. Iaşi sunt semnate doar de către Preşedintele partidului, dl. George Simion, lipsind semnătura preşedintelui Consiliului Naţional de Conducere (CNC), aşa cum prevede Statutul. Din acest motiv rezultă încălcarea dispoziţiilor exprese şi imperative ale art. 52 alin. (8) din Legea 208/2015, nefiind îndeplinită exigenţa legală de a fi semnate de către conducerea partidului”, se arată în contestaţia depusă de PNL Iaşi la Tribunalul Iaşi.

La Iași, lista pentru Senat este deschisă chiar de Claudiu Târziu!

AUR a depus, joi, 17 octombrie, listele de candidaţi la Biroul Electoral Judeţean Iaşi. Pe primul loc la Senat se află europarlamentarul Claudiu Târziu. La deputaţi, lista este deschisă de Ciprian Paraschiv, fost fotbalist, urmat de profesorul universitar Silviu Gurlui. Actualii deputaţi AUR Cristian Ivănuţă şi Mihai Albişteanu se regăsesc pe poziţiile trei şi patru la Senat, aceste locuri fiind neeligibile.

Deputatul Marius Ostaficiuc, care a venit în AUR de la PSD, nu figurează pe listele pentru Parlament. De asemenea, nu se află pe liste fostul europarlamentar Tudor Ciuhodaru, care a venit şi el în acest an de la PSD la AUR.

Referindu-se la aceste acțiuni, George Simion spune că, la Bistrița-Năsăud, de exemplu, Biroul Electoral Județean (BEJ) a decis să respingă listele AUR „pe modelul eliminării Dianei Șoșoacă la Curtea Constituțională” și amenință cu ample manifestații de protest în toată țara. „În acel județ, toate partidele sunt arondate PSD-ului. În acel județ nu are voie nimeni să candideze dacă nu este de acord baronul local. În acel județ am invalidat consilieri locali și județeni care bătuseră deja palma cu primarul Lazany și ieșeau în emisiuni, așa nonșalant, spunând că ei vor avea o alianță cu PSD-ul. Judecătorii nu vor să țină cont de eliminarea lor de pe listele AUR”, a transmis președintele AUR. Radu MARIN