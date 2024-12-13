PNRR: Comuna Tutova anunta finalizarea proiectului ”Dotarea cu mobiler, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale nr. 1 și a structurilor școlare arondate din comuna Tutova, jud. VASLUI”
Comunicat de presă
PNRR: Fonduri pentru Romania modernă și reformata !"
Comuna Tutova anunta finalizarea proiectului ”DOTAREA CU MOBILER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 ȘI A STRUCTURILOR ȘCOLARE ARONDATE DIN COMUNA TUTOVA, JUD. VASLUI” cod F-PNRR- Dotari-2023-4059
