Pod strategic închis la Vicovu de Sus. Șoferii, trimiși pe rute ocolitoare timp de un an

Trafic blocat, șantiere deschise și nervi întinși la maximum! Începând de miercuri, 29 ianuarie 2026, circulația rutieră pe podul peste râul Suceava de pe DN 2E, la kilometrul 79+179, în Vicovu de Sus, va fi închisă complet pentru toate categoriile de vehicule. Decizia vine ca urmare a emiterii ordinului oficial de începere a lucrărilor de reabilitare, un proiect major de infrastructură rutieră în județul Suceava.

Podul, esențial pentru traficul local și pentru legătura cu frontiera cu Ucraina, intră într-un amplu proces de modernizare, iar șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare: lucrările vor dura 12 luni.

Potrivit avizului emis de IGPR – Direcția Rutieră, traficul va fi deviat pe rute alternative bine stabilite, semnalizate corespunzător.

Sens Vicovu de Jos – Frontieră Ucraina și retur - DN 2E (Vicovu de Jos) – DN 2H Vicovu de Jos – Bivolărie – strada Nicolae Bălcescu – DN 2E (Vicovu de Sus) – Frontieră Ucraina.

Sens Vicovu de Jos – Bilca și retur - DN 2E – DN 2H Vicovu de Jos – Bivolărie – strada Nicolae Bălcescu – DN 2E Vicovu de Sus – DJ 178C – Bilca.

Autoritățile avertizează că nerespectarea rutelor ocolitoare va atrage sancțiuni, iar participanții la trafic sunt rugați să urmărească semnalizarea temporară.

Vești ceva mai bune pentru localnici: circulația riveranilor și a proprietarilor de terenuri va fi permisă, dar doar pe anumite tronsoane ale DN 2E, respective între km 78+664 – 79+100 și între km 79+300 – 79+644. Accesul va fi strict controlat și realizat conform semnalizării rutiere temporare.

Un pod vechi, o investiție serioasă

Podul de la Vicovu de Sus nu este unul oarecare. Are 130 de metri lungime, 5 deschideri și reprezintă un punct-cheie pentru traficul rutier din nordul județului Suceava. Prin proiect se vor executa lucrări complexe atât la infrastructură, cât și la suprastructură.

La final, podul va avea o lățime totală de 11,80 metri, cu două benzi de circulație (7,80 m carosabil – câte 3,90 m pe bandă), două trotuare de câte 1 metru, protejate cu parapet pietonal metalic zincat, parapet de siguranță tip H4B, conform celor mai noi standarde.

Lucrările sunt realizate de Asocierea SC Geiger Transilvania SRL – Pod Proiect SRL, una dintre cele mai cunoscute firme din domeniul infrastructurii. Valoarea contractului: 18,189 milioane lei (fără TVA), iar durata execuției - 16 luni, calculate de la data ordinului de începere – 26 ianuarie 2026. Ecaterina VICOL