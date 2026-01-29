Podul de Piatră Vechi înghite încă 200.000 de lei din bugetul orașului

* deși majorarea este prezentată drept una „minoră”, experiența ultimilor ani îi face pe ieșeni să privească cu scepticism astfel de ajustări * Podul de Piatră Vechi nu este doar un obiectiv de infrastructură, ci un simbol al orașului și, totodată, un test al capacității administrației de a ține sub control cheltuielile publice

Iașul se pregătește să scoată mai mulți bani din buzunar pentru unul dintre cele mai sensibile și discutate proiecte de infrastructură ale orașului: Podul de Piatră Vechi. În spatele formulărilor seci din documentele oficiale, se ascunde o realitate clară: investiția se scumpește, iar nota de plată ajunge, din nou, la ieșeni.

Primăria Municipiului Iași a pus pe masa consilierilor locali, pentru ședința din 30 ianuarie, un proiect de hotărâre care modifică indicatorii tehnico-economici ai investiției, după ce devizul general a fost actualizat. Motivul? TVA mai mare, prețuri mai mari, costuri tot mai greu de controlat.

TVA-ul mărit lovește direct în bugetul orașului

Creșterea TVA-ului de la 19% la 21%, prevăzută de Legea nr. 141/2025, a dat peste cap calculele inițiale. La aceasta se adaugă scumpirea materialelor de construcții, a manoperei, a utilajelor și a transportului, un cocktail exploziv care a umflat costurile proiectului.

Astfel, valoarea totală a investiției Podul de Piatră Vechi a crescut de la 16,81 milioane lei la peste 17,02 milioane lei, o majorare de 1,24%. Poate părea puțin pe hârtie, dar în bani reali vorbim de peste 200.000 de lei în plus.

Nici partea de construcții-montaj nu a scăpat. Costurile pentru lucrările efective au sărit de la 10 milioane lei la peste 10,17 milioane lei, o creștere de 1,73%. Specialiștii spun că această ajustare era inevitabilă, în contextul exploziei prețurilor din sectorul construcțiilor.

Documentația actualizată a trecut prin toate filtrele birocratice: Comisia Tehnico-Economică a Primăriei Iași a analizat și a avizat favorabil proiectul, prin proces-verbal și aviz oficial emise în data de 9 decembrie 2025. Cu alte cuvinte, din punct de vedere tehnic și procedural, totul este în regulă.

Deși majorarea este prezentată drept una „minoră”, experiența ultimilor ani îi face pe ieșeni să privească cu scepticism astfel de ajustări. Podul de Piatră Vechi nu este doar un obiectiv de infrastructură, ci un simbol al orașului și, totodată, un test al capacității administrației de a ține sub control cheltuielile publice. Carmen DEACONU