* exact instituția care deține cea mai mare parte a creanțelor – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, cu peste 68% din total – a fost cea care a votat decisiv pentru aprobarea planului * fără acest vot, clubul nu mai avea viitor procedural * clubul scapă de colaps, dar intră în cea mai periculoasă cursă contra-cronometru din istoria sa recentă

FC Politehnica Iași a primit miercuri o decizie care, la prima vedere, ar trebui să fie sărbătorită ca o mare victorie. În realitate însă, seamănă mai degrabă cu acel moment dintr-un meci în care echipa scapă miraculos de un gol, dar rămâne complet descoperită în fața următorului atac.

Tabela nu iartă. Iar adversarul – datoria – nu a fost niciodată schimbat.

Tribunalul Iași a aprobat planul de reorganizare al clubului aflat în insolvență, deschizând oficial un nou capitol dintr-o poveste financiară care a împins Politehnica până la marginea colapsului total. O decizie care oferă timp. Dar nu oferă siguranță. Nu oferă liniște. Și, mai ales, nu oferă garanții.

Este doar o pauză. Una lungă, tensionată și periculos de înșelătoare.

Instanța a aprobat o restructurare dură, dar vitală pentru supraviețuire: aproximativ 5,7 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro) din datorii au fost șterse. Aproximativ 2,7 milioane de euro încă rămân în spatele clubului, nu dispărute, ci doar împinse în viitor. Eșalonate. Întinse pe ani.

Pentru moment, clubul intră într-o zonă de respiro financiar. Un an fără presiuni majore, fără execuții imediate, fără șocuri directe din partea creditorilor.

Din toamna anului 2027 apar primele obligații serioase: aproximativ 95.000 de euro către salariați. În aprilie 2028, planul intră în zona roșie a existenței financiare: peste 2,6 milioane de euro către bugetul de stat trebuie achitați, în tranșe strict programate, fără loc de abatere, fără marjă de eroare.

În spatele acestor cifre se află o realitate mult mai dură: un club împărțit între peste 150 de creditori. Statul, prin Fisc, rămâne principalul creditor. Urmează angajații – jucători, antrenori, personal auxiliar – apoi firmele private și autoritățile locale.

Paradoxul salvării: cel mai mare creditor a apăsat butonul „supraviețuire”

Ironia situației este evidentă: exact instituția care deține cea mai mare parte a creanțelor – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, cu peste 68% din total – a fost cea care a votat decisiv pentru aprobarea planului. Fără acest vot, clubul nu mai avea viitor procedural.

În același timp, creditorii comerciali au acceptat pierderi totale, renunțând la recuperarea datoriilor pentru a salva existența clubului.

Consiliul Județean Iași rămâne fără șanse reale de recuperare, iar salariații vor primi doar aproximativ 10% din sumele restante.

Dintr-un total inițial de aproximativ 19,4 milioane de lei, Politehnica a reușit să reducă presiunea financiară, rămânând cu circa 13,7 milioane de lei de achitat.

Decizia Tribunalului nu este finalul crizei. Nici începutul salvării.

Este o suspendare temporară a unui dezastru financiar care nu a fost rezolvat, ci doar reprogramat. Daniel LEONTE