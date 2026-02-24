Polițiști, jandarmi și câini de serviciu, în acțiune în școli!

* scopul? Prevenirea delincvenței juvenile, a absenteismului școlar și a traficului de droguri, alcool, tutun sau energizante * au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare de 950 de lei

Marți, 23 februarie, Iașul a fost scena unei operațiuni impresionante pentru siguranța elevilor! Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Iași, alături de jandarmi și câini de serviciu, au luat cu asalt incinta și zonele adiacente unităților de învățământ.

Scopul? Să prevină delincvența juvenilă, absenteismul școlar și traficul de droguri, alcool, tutun sau energizante.

Într-o mobilizare exemplară, au fost desfășurate 11 acțiuni informativ-preventive, implicând 328 de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Liceul Teoretic „Miron Costin”.

Rezultatele au fost concrete și spectaculoase: 19 persoane au fost legitimate, iar 13 sancțiuni contravenționale, în valoare de 950 de lei, au fost aplicate.

Autoritățile avertizează: asta nu e o acțiune izolată! Operațiunile vor continua în toate școlile din județ pentru a preveni comportamentele de risc și a educa tinerii în spiritul responsabilității și al siguranței.

Și da – câinii de serviciu au fost în teren, gata să intervină la nevoie, demonstrând că prevenția în Iași nu mai e doar teorie, ci acțiune concretă și vizibilă!

Carmen DEACONU