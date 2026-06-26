Poliția, obligată de instanță să spună adevărul despre testele antidrog din trafic

* anul trecut, 3.367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la DrugTest. Ulterior, laboratoarele medico-legale au stabilit că 43% dintre aceștia nu consumaseră droguri!

O decizie definitivă a instanței poate schimba radical modul în care sunt privite controalele antidrog din trafic. După un proces purtat împotriva Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a obținut o hotărâre prin care polițiștii sunt obligați să facă publice informații considerate până acum inaccesibile: cât de precise sunt testele antidrog, care este rata lor de eroare și cât de eficiente sunt, în realitate, dispozitivele folosite pe șoselele din România.

Decizia Curții de Apel București este definitivă și reprezintă una dintre cele mai importante hotărâri privind transparența activității Poliției Române din ultimii ani.

Poliția trebuie să spună cât de sigure sunt testele

În centrul procesului s-au aflat aparatele Drager DrugTest 5000, utilizate zilnic de polițiștii rutieri pentru depistarea consumului de substanțe interzise.

FACIAS a solicitat IGPR să comunice informații esențiale pentru orice conducător auto: rata de eroare a aparatelor, gradul real de precizie, modul în care au fost validate ethnic, eficiența lor în condiții reale de utilizare, alimentele, medicamentele sau alte substanțe care pot genera rezultate fals pozitive.

Inspectoratul General al Poliției Române a recunoscut până acum doar că aceste teste oferă rezultate preliminare și că diagnosticul final poate fi stabilit exclusiv prin analize toxicologice de laborator. Cu toate acestea, instituția a refuzat să facă publice datele privind performanțele reale ale dispozitivelor.

Instanța a decis însă că aceste informații sunt de interes public și trebuie comunicate.

Consecințele unui rezultat pozitiv la testarea din trafic pot fi extrem de grave încă din primele minute.

Permisul poate fi suspendat, persoana este condusă pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele acesteia poate fi deschis un dosar penal, chiar dacă ulterior analizele de laborator demonstrează că testul rapid s-a înșelat.

Aparate de peste două milioane de euro

Potrivit informațiilor prezentate de FACIAS, Poliția Română utilizează aproximativ 800 de aparate Drager DrugTest 5000.

Fiecare dispozitiv costă aproape 14.000 de lei, ceea ce înseamnă că numai achiziția echipamentelor a depășit echivalentul a peste două milioane de euro.

La această sumă se adaugă costurile permanente cu kiturile de testare, consumabilele, calibrarea și mentenanța aparatelor.

În aceste condiții, organizația susține că transparența privind performanța dispozitivelor este obligatorie, mai ales în contextul în care acestea influențează direct libertățile și drepturile cetățenilor.

Decizie definitivă: informațiile nu mai pot fi ascunse

Hotărârea pronunțată în dosarul nr. 29596/3/2024 stabilește fără echivoc că detaliile tehnice privind echipamentele folosite de autorități pentru sancționarea cetățenilor reprezintă informații de interes public.

Curtea de Apel București obligă IGPR să comunice toate informațiile solicitate de FACIAS privind precizia și eficiența testelor antidrog utilizate în prezent în controalele rutiere.

Organizația solicită acum Inspectoratului General al Poliției Române să pună imediat în executare hotărârea definitivă și să publice integral datele cerute.

Decizia instanței este privită ca un precedent major în raporturile dintre cetățeni și autorități.

Răspunsul oficial, susținut de date tehnice și statistice, va trebui acum oferit chiar de Poliția Română, în baza unei hotărâri definitive a instanței. Pentru șoferi, acest lucru poate însemna mai multă transparență, iar pentru autorități, obligația de a demonstra că instrumentele utilizate pentru aplicarea legii sunt suficient de precise pentru a justifica măsurile severe luate împotriva conducătorilor auto. Andrei TURCU