Polițist de frontieră din Iași trimis în judecată pentru trafic de influență

Un scandal de proporții zguduie sistemul de ordine publică din Iași. Agentul de poliție de frontieră din Sectorul Răducăneni, cercetat pentru fapte de corupție, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași pentru trafic de influență, după ce a încercat să manipuleze rezultatele unui test toxicologic în schimbul unor bani.

Potrivit anchetatorilor de la Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Iași, totul s-a petrecut în ianuarie 2025. La 17 ianuarie, polițistul a depistat un șofer aflat sub influența alcoolului și a întocmit actele pentru infracțiunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice. Peste doar o zi, folosind aplicații de telefonie mobilă, agentul i-a propus șoferului că poate interveni la Institutul de Medicină Legală pentru a reduce valoarea alcoolemiei în buletinul de analiză toxicologică – în schimbul unei sume de bani, arată comunicatul oficial.

Cazul a ajuns în atenția organelor de anchetă după ce ofițerii D.G.A. Iași au declanșat verificări din oficiu, desfășurând activități procedurale în baza ordonanțelor de delegare emise de procuror. Inculpatul rămâne în stare de libertate, însă este acum în așteptarea judecății care va stabili soarta sa în acest scandal de corupție fără precedent în zona de frontieră.

Această situație ridică semne de întrebare grave asupra integrității unor angajați din structurile de ordine publică și subliniază importanța vigilenței și a controalelor anticorupție, mai ales în rândul celor care au atribuții de control asupra cetățenilor. Adrian TURCU