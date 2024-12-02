Polițist din Iași, reținut după ce s-a urcat beat la volan și a lovit un cuplu de tineri. Băiatul a murit, iar fata este în stare gravă

Un polițist din Iași, agent la Serviciul de Acțiuni Speciale, a fost reținut după ce a provocat un accident mortal sâmbătă seara în Poiana Brașov. Bărbatul s-a urcat beat la volan și a lovit un cuplu de tineri de 21 de ani. În urma impactului, băiatul a murit, iar fata se află în stare gravă la spital

La data de 30 noiembrie, polițistul în vârstă de 42 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a urcat la volan și a lovit cu mașina doi pietoni, un cuplu de tineri de 21 de ani. În urma impactului puternic, băiatul a murit, iar fata se află la spital, în stare gravă. „În jurul orei 20.00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în Stațiunea Poiana Brașov, în urma căruia două persoane ar fi fost vătămate corporal. Față de sesizarea primită, la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, din cadrul Poliției Municipiului Brașov-Biroul Rutier, care, din primele date, a constatat faptul că un autotuturism, care circula pe strada Poiana Ursului din stațiune, ar fi surprins și accidentat doi pietoni, un bărbat și o femeie, aflați pe partea carosabilă. În urma impactului, ambii pietoni, de 21 de ani, au suferit leziuni corporale pentru care s-a acordat sprijin de specialitate. Din nefericire, în pofida manevrelor medicale întreprinse, bărbatul accidentat a fost declarat decedat de către personalul specializat”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, el a fost condus la o unitate medicală de specialitate, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Polițistul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore.