Poluarea cedează! Iașul respiră, dar încă sub presiune

În Iași, aerul începe, timid, să se schimbe. Nu este o victorie spectaculoasă, nu este o revoluție a mediului urban, dar este o fisură vizibilă într-un zid care părea imposibil de clintit: poluarea dă primele semne că poate fi împinsă înapoi. Și totuși, dincolo de această ușoară relaxare, realitatea rămâne tensionată, aproape contradictorie.

Datele recente spun o poveste cu două fețe. Pe de o parte, depășirile anumitor indicatori de poluare - în special particulele fine - sunt mai puține decât în anii anteriori. Pe de altă parte, nivelul general rămâne ridicat, iar sursele de emisii continuă să acționeze simultan, interconectat, greu de controlat ca un întreg. Este o luptă câștigată pe fragmente, dar departe de a fi decisivă.

Orașul nu mai respiră „în orb”. Aerul este supravegheat permanent de cele trei stații strategice care funcționează ca un adevărat sistem nervos urban. În Podu de Piatră, fiecare mașină, fiecare frână, fiecare accelerație devine parte dintr-un cocktail invizibil de emisii. La Decebal - Cantemir, se conturează imaginea de ansamblu, o medie aparent liniștitoare, dar care ascunde acumulări constante. Iar la Oancea - Tătărași, aerul poartă amprenta industriei, a activităților economice care nu se opresc niciodată complet. Aceste puncte nu măsoară doar aerul. Ele măsoară ritmul orașului.

Particulele PM10 și PM2,5, oxizii de azot, ozonul, benzenul - toate aceste elemente invizibile construiesc o realitate în care aerul devine o arhivă a activității umane. Fiecare zi lasă o urmă. Fiecare sezon adaugă un strat. Iar uneori, când condițiile meteo blochează dispersia, Iașul pare prins într-o capsulă de propriile emisii.

Cifrele confirmă tensiunea: în 2025, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat zeci de sancțiuni, în valoare de peste 700.000 de lei, iar cazurile de ardere ilegală a deșeurilor au ajuns inclusiv în zona penală. Nu este doar o problemă tehnică – este un fenomen social, economic și comportamental.

Și totuși, există mișcare. Planurile de viitor încep să capete greutate: infrastructură pentru vehicule electrice, rute ocolitoare pentru traficul greu, modernizarea clădirilor, extinderea spațiilor verzi. Dar adevărul incomod rămâne: fără o schimbare reală în comportamentul colectiv, fără reducerea dependenței de trafic, fără disciplină în gestionarea deșeurilor și consumului, aceste măsuri riscă să fie doar ajustări fine într-un mecanism mult mai mare.

Iașul trăiește, în acest moment, un paradox urban profund. Este un oraș care începe să-și corecteze respirația, dar care nu și-a schimbat încă plămânii. Un oraș în care progresul există, dar este lent, aproape imperceptibil în viața de zi cu zi, vizibil doar în grafice, în rapoarte și în tendințe.

Poluarea nu a dispărut. Dar, pentru prima dată după mult timp, pare că nu mai avansează nestingherită. Carmen DEACONU