Pompierii ieșeni: 28 de intervenții, niciun incendiu!

În intervalul 21 mai, ora 08, și 22 mai, ora 08, salvatorii ieșeni au alergat contra cronometru de la un caz la altul, cele mai multe solicitări - 28 la număr - fiind urgențe medicale în care viața oamenilor a depins de reacția rapidă a echipajelor SMURD.

Deși nu s-au înregistrat incendii, ziua a fost departe de a fi liniștită: intervenții pentru transporturi medicale dificile, pacienți supraponderali ridicați și transportați în condiții extreme, uși blocate forțate în situații critice, arbori prăbușiți pe carosabil și zeci de verificări preventive au ținut județul sub tensiune.

La Pașcani, un simplu miros de gaz într-un bloc a declanșat o intervenție de urgență, cu verificări amănunțite și măsuri de siguranță pentru locatari, în timp ce în alte zone ale județului pompierii au fost chemați să intervină în urma unor accidente rutiere produse în Iași și Tomești, unde, din fericire, nu s-au înregistrat victime transportate la spital.

Un moment deosebit de tensionat s-a consumat la Boureni, unde echipa pirotehnică a descoperit o bombă de aruncător calibru 82 mm rămasă neexplodată, ridicată de pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați – o descoperire care putea oricând să se transforme într-un dezastru.

Pe tot parcursul intervalului, pompierii au desfășurat și 15 misiuni de monitorizare, inclusiv pentru transporturi de materiale periculoase, într-o zi care arată, încă o dată, presiunea uriașă și riscurile permanente din teren pentru salvatorii ieșeni. Andrei TURCU