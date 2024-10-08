Pompierii, mobilizați... pentru inima Ştefaniei

* astăzi, marți, 8 octombrie, pompierii ieșeni vor alerga 62 de km, de la Cotnari la Institutul Regional de Oncologie Iaşi, pentru a ajuta un copil să trăiască * iniţiativa a venit de la soldatul Sandu Plăcintă, după ce a ascultat povestea de viaţă a unui copil, Ştefania, care, în urma unei operaţii de apendicită a fost diagnosticată cu un cancer la colon, operat

Pompierii militari au fost şi sunt mereu aproape de cetăţeni şi îşi vor continua activităţile orientate spre siguranţa cetăţenilor, cu accent pe prevenirea situaţiilor de urgenţă şi gestionarea operativă a evenimentelor care pun în pericol viaţa semenilor, a animalelor şi a bunurilor materiale ale populaţiei.

Iniţiativa a venit de la soldatul Sandu Plăcintă, după ce a ascultat povestea de viaţă al unui copil, Ştefania, care, în urma unei operaţii de apendicită a fost diagnosticată cu un cancer la colon, operat. „Ştefania spunea că totul a început cu o durere abdominală insuportabilă, care a ignorat simptomele timp de câteva zile, crezând ca nu poate fi nimic grav. În aprilie 2023 a fost operată de apendicită, iar după o săptămâna de la operaţia de apendicită a fost nevoită să revină la spital, cu dureri accentuate, iar după alte investigaţii a fost diagnosticată cu, cancer la colon, tumora fiind malignă, ganglioni limfatici ai axilei şi membrului superior. În luna iunie 2023 a fost operată, având mai multe complicaţii, fiind sub tratament medical şi astăzi”, a spus Sandu Plăcintă.

El a propus să alerge pe data de 8 octombrie, 62 de km, de la Cotnari la Institutul Regional de Oncologie Iaşi alături de alţi colegi: soldat Buhăianu Ionuţ, soldat Nechifor Cătălin, soldat Bejinaru Vlad; alergători de traseu parţial: plutonier adjutant Buzduga Florin, plutonier adjutant Huţanu Cătălin, plutonier adjutant Ivan Mihai, plutonier Zeleniţchi Andrei, plutonier Iacob Cătălin, plutonier Obreja Andrei, soldat Popovici Leonard, cât şi mama lui Sandu - care a trecut print-o situaţie asemănătoare.

Asistenţa medicală este asigurată de către ISU Iaşi pe durata traseului din localitatea Cotnari - oraş Târgu Frumos - DN28 - Podu Iloaiei - DN28 - şoseaua Păcurari - strada Toma Cozma - bulevardul Carol I - strada Oastei - strada Sărărie - strada Lascăr Catargi - IRO Iaşi, spre siguranţa acestora. „Pentru a putea aduce, împreună, o speranţă de mai bine şi pentru a o sprijini pe Ştefania puteţi fi alături de noi, fie că veniţi şi alergaţi alături de Sandu şi colegi pe o distanţă la alegere din tot parcursul traseului, fie susţineţi financiar cauza printr-o donaţie în contul ataşat al cărui beneficiar este Işfan Andrada Ştefania - IBAN: RO03BRDE380SV54426023800. De asmenea, puteţi să ajutaţi prin promovare acest eveniment astfel încât să ajungă la cât mai mulţi oameni care doresc să ajute şi ei la rândul lor”, transmite Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi. Laura RADU