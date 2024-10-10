Populația educată, un factor care face din Iași un oraș sigur

* „Suntem oraşul cu cea mai mare concentrare de intelectuali. Din întreaga populaţie, împărţită pe categorii, sunt peste 60.000 de studenţi, peste 50.000 de pensionari, dintre care jumătate sunt intelectuali. Totodată, avem peste 5.500 de cadre sanitare. Aceşti oameni contribuie la ţinerea sub control a ordinii publice”, susține Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi

Un criteriu extrem de important, care este luat în considerare de cei mai mulți oameni atunci când aleg orașul în care își doresc să locuiască este reprezentat de siguranța lui. Conform statisticilor, Iașul este unul dintre cele mai sigure orașe din lume, ocupând locul 88 la nivel mondial. Cunoscut pentru faptul că este un oraș extrem de apreciat de tineri, găzduind foarte mulți studenți, Iașul reușește să atragă prin locuri de muncă și prin condițiile de trai pe care le oferă.

Primarul Mihai Chirica a explicat de ce capitala Moldovei ocu„„pă această poziție importantă în top 100. „Sunt mai mulţi factori care au condus la acest lucru. Iaşiul este oraş de frontieră, iar atenţia autorităţilor publice este mai mare. Astfel, automat există două dispecerate la Poliţia Locală, suntem oraşul care are cele mai multe camere de luat vederi la mia de locuitori. Există sisteme în spaţiile publice, pe punctele de colectare a deşeurilor. Autorităţile conlucrează foarte bine împreună şi s-a investit în sistemul de siguranţă publică. Planurile de siguranţă se fac trimestrial, în funcţie de provocările trimestrului precedent”, a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi .

Conform edilului, populația educată reprezintă un alt factor important, care face din Iași un oraș foarte sigur, în care oamenii se pot simți confortabil în orice moment. „Totodată, este important să menţionăm că populaţia are un comportament adecvat. Chiar dacă în Iaşi ajung în fiecare an sute de mii de pelerini, nu ne-am confruntat cu incidente neplăcute. Totodată, suntem oraşul cu cea mai mare concentrare de intelectuali. Din întreaga populaţie, împărţită pe categorii, sunt peste 60.000 de studenţi, peste 50.000 de pensionari, dintre care jumătate sunt intelectuali. Totodată, avem peste 5.500 de cadre sanitare. Aceşti oameni contribuie la ţinerea sub control a ordinii publice”, a adăugat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi .

Fenomenele care pot afecta siguranța unui oraș

Conform psihiatrilor, există anumite aspecte care pot afecta siguranța unui oraș. Consumul de droguri, de alcool sau jocurile de noroc sunt probleme pe care le întâmpină, de multe ori, marile orașe din România, printre care se numără și Iașul. „Contează foarte mult problematica legată de consum de alcool, droguri sau jocuri de noroc. Acestea schimbă microclimatul într-o localitate. Când există multe săli de jocuri, baruri pe stradă, acest lucru are un impact mare asupra populației, mai ales asupra tinerilor. Putem vorbim mai ales de consumul de droguri, care viciază climatul dintr-un oraș. Datele problemei se schimbă cu totul, pot apărea persoane cu manifestări agresive, pot influența și alte persoane”, a precizat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict.

Cinci orașe românești în topul mondial