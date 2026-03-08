Portofoliile digitale devin noul CV al studenților din Iași

* într-un oraș universitar cu peste 50.000 de studenți, portofoliul digital începe să ia locul CV-ului clasic * tot mai mult, angajatorii și universitățile caută nu doar diplome, ci profiluri academice vii, actualizate constant, care arată concret ce știe să facă un student

La Iași, competiția pentru primul job bun nu se mai joacă doar în ultimul an de facultate, când studentul își descarcă un model de CV și încearcă să comprime în câteva rânduri trei sau patru ani de cursuri, examene, practică și proiecte. Noul teren de joc este mult mai dinamic: portofoliul digital, interactiv, actualizat constant, capabil să adune în același loc discipline parcurse, competențe, lucrări, stagii, certificări și urmele reale ale muncii depuse în universitate. Tendința prinde contur într-un oraș universitar mare, în care doar UAIC are 23.169 de studenți români și 140 de studenți străini.

Matchingul academic arată potrivirea dintre profilul academic al studentului și oportunitatea apărută -- programe de studiu, internship, burse, joburi, mentori sau chiar universitatea cea mai compatibilă cu nivelul și interesele lui.

Acesta este, de fapt, miezul noului „matching academic”: nu doar studentul își caută un angajator, ci și universitatea, platformele digitale și piața muncii încep să vorbească aceeași limbă. În locul documentului static apare profilul academic viu, care se completează pe măsură ce studentul avansează și care poate spune mai mult decât o diplomă sau o medie: ce știe să facă, ce a construit, unde a lucrat, ce poate demonstra. În campusurile ieșene, semnele acestei mutații sunt deja vizibile.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, infrastructura digitală a studentului a devenit deja parte din rutina universitară. Platformele integrate oferă acces la curriculum, note, cazare și taxe, iar universitatea are 7.660 de locuri în cămine, 64 de specializări la licență și 77 la master, semn al unei comunități mari, în care digitalizarea nu mai este un moft, ci o necesitate administrativă și profesională. Tot aici, programul de internship IT lansat în ianuarie 2026 a cerut explicit, pe lângă scrisoarea de intenție, linkuri către GitHub, HuggingFace și LinkedIn, un detaliu care arată limpede că angajatorii caută tot mai mult dovezi concrete de lucru și identitate profesională digitală.

La UAIC, studentul are deja la dispoziție instrumente digitale care țin împreună o parte importantă din traseul său universitar: cont instituțional, ghiduri, acces la resurse electronice și platforme prin care își poate urmări situația școlară. În același timp, universitatea dezvoltă și componenta de orientare în carieră, un pas esențial într-o lume în care piața muncii nu mai așteaptă doar diploma de absolvire, ci vrea profiluri credibile, actuale și ușor de evaluat.

La UMF „Grigore T. Popa”, direcția este la fel de clară, chiar dacă specificul este diferit: universitatea dezvoltă un proiect de „campus digital pentru învățământ medical”, gândit ca o platformă multimodală pentru digitalizarea fluxurilor academice. Într-un domeniu în care practica, simularea, evaluarea și competențele clinice contează enorm, portofoliul digital devine aproape firesc: el poate spune nu doar ce a învățat studentul, ci și cum s-a format.

La Universitatea de Științele Vieții, digitalizarea este asumată explicit prin strategii instituționale și prin dezvoltarea unui depozit digital instituțional, iar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” există deja platformă dedicată studenților, admitere online pentru anumite programe, centru de consiliere în carieră și activități recente dedicate tocmai platformelor digitale și aplicațiilor pentru învățământ. În plus, la Arte, miza portofoliului digital este poate și mai vizibilă: lucrările, proiectele, repertoriile, expozițiile și aparițiile publice pot fi transformate mai ușor decât oriunde într-o carte de vizită vie, actualizată permanent.

De aceea, în Iași, portofoliul digital începe să devină noul CV al studentului. Nu anulează diploma, nu înlocuiește facultatea și nu reduce parcursul universitar la un profil online. Dar îl face mai vizibil, mai credibil și mai ușor de citit într-o economie în care selecția se face tot mai repede.

Clara DIMA