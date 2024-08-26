Porumbul calamitat crește prețul cărnii

* „Într-un an normal puteam să producem și 14 tone la hectar, dar acum nu cred că vom reuși să recoltăm mai mult de 2 tone. Dacă anul trecut îl vindeam cu 70-80 de bani la kilogram, anul acesta cred că va costa minim 1,4 lei. Totul va fi mai scump, deoarece porumbul e produs de bază în furajare, deci automat se va scumpi carnea și orice derivate din porumb”, explică fermierii

Seceta prelungită și canicula provoacă scumpiri în lanț. Fermierii din Iași spun că mare parte din culturile de porumb sunt complet calamitate. Prin urmare, producția va fi foarte mică și de o calitate slabă, iar prețul mai mare. Porumbul este o sursă importantă de hrană pentru animale, astfel că vom asista, printre altele, la scumpirea cărnii la raft.

La Iași, cele mai multe parcele cultivate cu porumb sunt de-a dreptul pârjolite. Săptămâni la rând nu a căzut nici un strop de ploaie, iar temperaturile foarte ridicate au eliminat rapid și puțina rezervă de umiitate din sol. Astfel, acum, când producătorii ar trebui să adune de pe câmp roadele muncii, se gândesc dacă mai are sens să recolteze, fiindcă nu prea au ce. „Porumbul arată foarte rău, la momentul ăsta. A suferit din toate punctele de vedere, nu a polenizat, știuletele nu s-a dezvoltat deloc, este foarte mic, unele plante nici nu au produs nimic. Boabele nu s-au umplut, a rămas steril. Cei care au încercat să facă ceva au rămas mici și cu o calitate foarte slabă. Situația în unele zone e mult mai rea. Perioadele de secetă și arșița au fost prea lungi, trei săptămâni cu temperaturi de 40 de grade e prea mult pentru porumb, boabele nu au nici o calitate. Nu am văzut așa ceva în niciun an, au mai fost ani cu seceta, dar ca acum niciodată”, spune Ionut Rusu, agricultor din Bivolari.

Porumbul, calamitat în proporție de 80%

Ionuț Rusu are o fermă în comuna Bivolari, în județul Iasi . A cultivat porumb pe 250 de hectare, iar investiția a fost de 4.000 de lei la hectar. Ținând cont de cat de gravă este situația în teren, nu va strânge suficient porumb nici cat să acopere costurile pentru recoltare. „La noi în zonă au fost cei de la Direcția Agricolă și alte comisii și au constatat o calamitate în proporție de 80%. Noi am folosit o tehnologie pentru o producție maximă la hibridul folosit. Într-un an normal puteam să producem și 14 tone la hectar, dar acum nu cred că vom reuși să recoltăm mai mult de 2 tone. Dacă anul trecut îl vindeam cu 70-80 de bani la kilogram, anul acesta cred că va costa minim 1,4 lei. Totul va fi mai scump, deoarece porumbul e produs de bază în furajare, deci automat se va scumpi carnea și orice derivate din porumb”, explică fermierul.

Porumb scump, carne mai scumpă

Unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre din județul Iași confirmă viitoarele scumpiri. 30% din hrana puilor de carne este reprezentată de porumb. „Noi suntem un producător care obține peste 7 milioane de pui pe an. Ceea ce se întâmplă nu e îmbucurător, creșterea prețului la porumb și oleaginoase, ținând cont că producția e mică și slabă cantitativ și calitativ și se traduce în bani. Și la floarea soarelui și soia, care au un procent covârșitor în alimentația puilor de carne, situația nu e prea bună. Ceea ce se traduce în mod automat în preț mai mare pentru ele, preț mai mare și pentru carnea de la raft. Dacă anul trecut se comercializa porumbul cu 700-800 de lei tona, anul ăsta se vorbește de peste 1.200 de lei pe tonă. Va fi un procent mare și în creșterea prețului la carne, că nu e vorba doar de porumb, ci și de soia și floarea soarelui. Un 5% minim va fi la prețul final al cărnii de pui”, explică dr. Ing. Lucian Popovici, director executiv al unei ferme de pui.

Potrivit datelor oficiale, în România 2 milioane de hectare de teren cultivate cu porumb și floarea soarelui au fost afectate de secetă. Producția totală așteptată în România la porumb era de 13 milioane de tone, dar se va aduna cu greu jumătate, spun fermierii.

Maria STANCU