Povești și bucurie la aniversarea Școlii „Constantin Pufan”

Cu doar o zi înainte ca noiembrie să facă rezervare pentru anul viitor, Școala „Constantin Pufan” din Galați a vibrat de bucurie. Nu a fost o zi obișnuită, ci una dedicată aniversării ei, un prilej de sărbătoare și emoție. De fapte, trei zile, cât țin sărbătorile la români. Holurile școlii erau împodobită cu baloane colorate, iar zâmbetele copiilor au luminaat mai tare decât soarele timid al toamnei târzii. Era clar că se pregătea ceva special.

Printre râsete și glasuri vesele, a sosit un convoi de daruri. Cadourile, împachetate cu grijă, au purtat gânduri bune și speranțe. Dar cel mai prețios dintre toate a fost ceva ce nu avea fundițe sau panglici, ci un mesaj simplu, dar puternic: „Cărți cu suflet pentru copii speciali”.

Această comoară literară a fost pregătită cu drag de Clubul Inner Wheel Iași, în urma unei campanii pline de magie. Oameni din toate colțurile orașului – părinți, profesori, copii și chiar bunici – s-au alăturat acestei inițiative, donând povești care au atins inimi și au schimbat vieți. Cărțile primite au avut un aer aparte: paginile lor erau impregnate cu iubirea și grija celor care le-au trimis, sentimente dublate de către mesagerul ieșenilor, Alina Hodoroabă, președinta Clubului Ineer Wheel Iași. În cutiile pline cu cărți sălășluiau povești cu dragoni prietenoși, poezii despre curcubeie, aventuri pe tărâmuri fantastice și ghicitori care păreau să râdă împreună cu ei. Pentru fiecare copil, aceste cărți vor fi mai mult decât o lectură – vor fi o fereastră spre visare.

Campania „Cărți cu suflet pentru copii speciali” a reușit să transforme această aniversare într-un moment unic. Nu doar pentru că a adus daruri, ci pentru că a reunit o comunitate care a înțeles că generozitatea poate schimba destine. De la Clubul Inner Wheel Iași Școala „Constantin Pufan” nu a primit doar cărți – a primit sprijin, iubire și speranța că, împreună, putem construi un viitor mai bun pentru fiecare copil.

Și poate că, peste ani, acești copii își vor aminti cu drag de această aniversare, când o carte a devenit mai mult decât o poveste: a devenit primul pas spre un vis.