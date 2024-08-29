Poveștile din Eternitatea Iașului, o istorie ascunsă printre pietre

Tururile ghidate în Cimitirul „Eternitatea” nu sunt simple plimbări printre morminte, ci adevărate incursiuni în istoria și cultura Iașului. Aici, fiecare piatră funerară și fiecare monument devine o fereastră către o lume de mult apusă, o lume populată de oameni care, prin faptele și gândurile lor, au contribuit la ceea ce este astăzi acest oraș. De la mari boieri la profesori, de la medici și academicieni la eroi neînfricați și artiști de seamă, Eternitatea adună între limitele sale mărturii ale trecerii prin viață a unor personalități remarcabile.

Organizatorii acestor tururi își propun să ofere participanților o experiență autentică, în care istoria să prindă viață, iar legendele să fie retrăite. I eșeni i și turiști i curioși se adună la porțile cimitirului, gata să descopere poveștile ascunse între zidurile sale. Aceste tururi tematice sunt un omagiu adus celor care au fost, dar și o invitație de a înțelege mai bine identitatea acestui oraș. O astfel de ac țiune va avea loc din nou sâmbătă, 31 august ( cu î ncepere de la ora 17) , la inițiativa Irinei Tacu Ciocoiu, un cunoscut și îndrăgit ghid turistic ieșean. „ Sunt deja șapte ani de când organizăm aceste tururi în cimitir, de câteva ori pe an și avem bucuria de fiecare dată să adunăm laolaltă mulți pasionați de Iași. Și pentru că atât de multe personalități își dorm aici somnul de veci, am ales să organizăm tururi tematice: cel dedicat artiștilor, personalităților locale, erorilor, oamenilor politici, familiilor boierești sau profesorilor și academicienilor ieșeni. Și totuși de unde ideea? Acum câțiva ani ne plimbam prin Bologna, urmărind să bifăm toate obiectivele pe care ni le propuseserăm. Absolut întâmplător am dat de niște ziduri de piatră înalte, un loc ca o fortăreață. Curioși am descoperit că era cimitirul orașului, am intrat și am uitat de toate, eram fascinați de monumentele impresionante de arhitectură, de măreția locului și de numărul mare de personalități înhumate. Ne-am dat seama imediat că Iașul are și el un astfel de loc, ce merită valorificat” , a spus Irina Tacu Ciocoiu , reprezentantul Asociației „Iași, artă, cultură și patrimoniu”.

„ Ieșeni în Eternitate” nu este doar un tur, ci o adevărată lecție de istorie vie. Fiecare temă abordată - de la artiști și personalități locale, la eroi și mari familii boierești - ne poartă printr-un labirint de întâmplări, realizări și destine care au modelat Iașul. Cu fiecare pas făcut printre aleile umbrite de copaci bătrâni, participanții sunt invitați să se oprească și să reflecteze asupra valorilor care au definit generațiile trecute.

Cimitirul „Eternitatea” este mai mult decât un loc de odihnă veșnică; este un muzeu în aer liber, un sanctuar al memoriei și un simbol al continuității. Prin aceste tururi, organizatorii oferă nu doar o experiență educativă, ci și un prilej de reflecție asupra valorilor care au fost și care continuă să fie fundamentul acestui oraș. Participanții sunt întâmpinați cu promisiunea unor povești captivante și surprinzătoare, o promisiune care, de fiecare dată, este îndeplinită cu prisosință.

Maura ANGHEL