Povestea sensibilă din „Madama Butterfly”, trei spectacole sold out

Aproape 50 de ani au trebuit să treacă pentru ca publicul din Iași să poată aplauda pe scena Operei povestea lui Cio-Cio-San, din superba creație „Madama Butterfly” a lui Giocomo Puccini, maestrul de la a cărui trecere în veșnicie se împlinesc 100 de ani. Potrivit managerului ONRI, în teatrul liric ieșean au fost doar doua montări ale acestei capodopere, una în anul 1957 și alta în 1975, răstimp în care scena nu s-a mai bucurat de vocile artiștilor care au dat viață personajelor.

„Acest spectacol de calibru marchează o colaborare strânsă între Opera Națională din București și Opera Națională Română din Iași, o premieră simbolică pentru scena culturală românească. Este vorba despre o co-producție, foarte întâlnită de altfel peste hotare. În cazul nostru, costumele și decorurile au fost aduse de la București, grație unui parteneriat bazat pe sprijin reciproc, ceea ce a permis realizarea unui spectacol de înaltă calitate fără a depăși bugetele locale”, a punctat managerul ONRI, tenorul Andrei Fermeșanu.

Un titlu emblematic și o regie clasică

Regia originală a spectacolului este semnată de regretatul maestru Jean Rânzescu (de la Opera Națională București), care a optat pentru o montare clasică, fidelă partiturii originale, accentuând tensiunile emoționale și conflictul interior al personajelor. Reprezentația aduce în prim-plan povestea tragică dintre Cio-Cio-San și Pinkerton, un conflict între două culturi aparent incompatibile: cea japoneză tradițională și cea occidentală.

Întreaga echipă artistică a Operei Naționale din Iași s-a implicat cu pasiune în realizarea acestui spectacol. „Repetițiile au fost intense, dar atmosfera a fost extrem de plăcută. Am simțit o colaborare excelentă între toți membrii echipei, ceea ce a făcut ca spectacolul să prindă viață într-un mod unic”, a declarat regizorul Alexandra Marian.

„Madama Butterfly” este mai mult decât o operă – este o lecție de viață despre iubire, sacrificiu și ciocnirea între tradiție și modernitate. Fiecare detaliu, de la gesturile subtile specifice culturii japoneze până la forța dramatică a muzicii, contribuie la o experiență artistică complexă. „Madama Butterfly” nu este doar povestea unei iubiri tragice între o tânără japoneză și un ofițer american. Este și o reflectare a conflictului dintre două culturi: una tradițională, profund spirituală, și cealaltă modernă, orientată spre individualism. Această luptă este redată cu o subtilitate care încântă publicul, regia punând accent pe detalii specifice Japoniei și pe construcția interioară a personajelor​. „Povestea lui Cio-cio-san este povestea Copilului Interior pe care fiecare îl purtăm cu noi”, spune soprana Bianca Mărgean, de la Opera Națională București, care va păși pe scenă pentru a da viață personajului principal, în care publicul nu vede doar o tânără gheișă de 15 ani, prinsă în mrejele unei iubiri tragice. Ea ne invită, de fapt, într-o călătorie profundă către propriul nostru copil interior – acea parte a sufletului care crede, speră și iubește fără rezerve. „Cio-Cio-San reprezintă copilul din fiecare dintre noi, copilul care crede în oameni și care speră cu toată ființa”, a spus soprana, subliniind cât de personal este acest rol pentru ea. Interpretarea Biancăi Mărgean aduce în prim-plan complexitatea unei fete transformate de circumstanțe într-o femeie înainte de vreme. „La 15 ani, ai senzația că problemele tale sunt cele mai mari, cele mai grave, că lumea se oprește la durerea ta. Exact asta trebuie să aduc în fața publicului – fragilitatea, dar și curajul ascuns în această vârstă”, mărturisește artista.

Spectacolul de operă „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, care va fi transpus de artiștii Operei Naționale Române (ONRI) Iași, pe 27, 29 și 30 noiembrie, după 49 de ani de la ultima reprezentație, este sold out.

În cele trei spectacole programate pentru 27, 29 și 30 noiembrie interpretează soliști invitați alături de solițtii, corul și orchestra ONRI, conduși de dirijorul David Crescenzi.

Maura ANGHEL, Laura RADU

„Este o poveste de dragoste, după cum ne-a obișnuit Puccini în toate creațiile sale, o poveste care nu se termină prea vesel, însă emoția este autentică de la început până la final” - Andrei Fermeșanu, managerul interimar al ONRI