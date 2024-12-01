Președinta unei secții de votare din Botoșani, cercetată pentru fals în declarații

O președintă de secție de votare din Darabani, județul Botoșani, este cercetată penal pentru fals în declarații, după ce s-a descoperit că a ascuns apartenența sa la un partid politic.

Polițiștii din loc Darabani, jud. Botoșani, s-au sesizat din oficiu legat de faptul că o femeie, președintă a unei secții de votare, a fost admisă în corpul experților electorali în baza unei declarații în care susținea că nu este membru al niciunui partid politic.

Ulterior, s-a constatat că, de fapt, ea este consilier local din partea unui partid politic.

„A fost întocmit dosar penal pentru fals în declarații și uz de fals”, anunță IPJ Botoșani.