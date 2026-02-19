Pregătiri de grevă, la Academie

Un proiect de Ordonanţă de urgenţă aflat în dezbatere publică prevede reducerea indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor la 500 de lei brut pe lună, echivalentul a 300 de lei net. Măsura a stârnit reacţia Sindicatului Angajaţilor Academiei Române, filiala Iaşi, care avertizează că o astfel de decizie ar putea afecta grav sistemul de cercetare.

Reprezentanţii sindicali susţin că diminuarea ar reduce atractivitatea unei cariere deja slab finanţate şi ar accentua problemele structurale din domeniu.

Potrivit legislaţiei în vigoare, indemnizaţia pentru titlul de doctor ar trebui să reprezinte 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, pentru angajaţii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care au obţinut titlul.

În practică însă, în ultimii ani indemnizaţia a fost plafonată la 950 de lei brut, în ciuda creşterii salariului minim. Sindicaliştii susţin că valoarea actuală reprezintă aproximativ 40% din cuantumul care ar rezulta prin aplicarea directă a formulei din lege. „Personalul de cercetare nu a beneficiat în ultimii 7 ani de evoluţia indemnizaţiei doctorale, aşa cum era prevăzut în Legea salarizării unitare. Aşadar, cercetătorii susţin deja de mai mulţi ani bugetul statului prin diminuarea drepturilor salariale ce li s-ar cuveni. O nouă diminuare ar fi profund discriminatorie faţă de o categorie profesională aflată deja într-un cronic dezavantaj financiar”, transmit cei de la Sindicatul Angajaţilor Academiei Române, filiala Iaşi.

Sindicaliştii resping argumentele potrivit cărora indemnizaţia nu s-ar mai justifica în situaţiile în care titlul de doctor este o condiţie obligatorie pentru ocuparea postului. În opinia reprezentanţilor angajaţilor, sporul a funcţionat ca un mecanism compensatoriu pentru salariile de bază considerate insuficiente, în contextul subfinanţării cronice a cercetării. „În prezent, cercetarea românească se confruntă deja cu dificultăţi structurale: finanţare redusă în raport cu media europeană, competiţii de proiecte sporadice, predictibilitate scăzută şi dificultăţi în atragerea tinerilor specialişti. În aceste condiţii, măsuri suplimentare de diminuare a veniturilor riscă să accentueze migraţia profesională şi să descurajeze intrarea în sistem a noilor generaţii”, transmit cercetătorii Academiei Române Iaşi.

Mai mult, în lipsa unor bugete adecvate pentru participarea la conferinţe ştiinţifice, publicarea în reviste internaţionale sau accesul la resurse academice, cercetătorii suportă adesea din fonduri proprii o parte din cheltuielile profesionale.

Totodată, sindicatul susţine că salariile din cercetare nu au fost aliniate efectiv cu cele din învăţământul superior, deşi cadrul legal ar prevedea această corelare.

Sindicatul solicită retragerea prevederii din proiectul de act normativ, organizarea unor consultări cu partenerii sociali şi publicarea unei analize de impact privind efectele bugetare şi instituţionale ale măsurii.

În lipsa unor modificări, reprezentanţii angajaţilor anunţă că îşi rezervă dreptul de a recurge la forme legale de acţiune sindicală. Laura RADU