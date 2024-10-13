Pregătiri pentru Liturghia Sfintei Parascheva

Pe Pietonalul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Iași dar și pe străzile pe care le parcurg pelerinii pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost montate mai multe erane de mari dimensiuni pe care se va putea urmări, mâine, Slujba Sfintei Liturghii.

Corul Operei Naționale Iaşi va cânta la Catedrala Mitropolitană de Sărbătoarea Sfintei Parascheva, a declarat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei: ”Momentul central al pelerinajului organizat cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva este slujba Sfinte Liturghii din ziua de 14 octombrie, ziua de prăznuire a ocrotitoarei Moldovei. Slujba Sfintei Liturghii va fi săvârșită pe un podium amenajat în curtea ansamblului mitropolitan, la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare. Slujba fi săvârșită de un sobor de Ierarhi atât din țară, din sfântul sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cât și din străinătate, invitații din alte biserici ortodoxe surori. Credincioșii care nu vor putea să se apropie în preajma acestui amplasament, vor putea să urmărească slujba Sfintei Liturghii pe ecranele de mari dimensiuni, care deja sunt amplasate atât la rândul de închinare al pelerinilor, cât și în diverse zone din municipiul Iași. Răspunsurile liturgice anul acesta la slujba Sfintei Liturghii vor fi oferite de către corul Operei Naționale Române din Iași.”

Duminică, la ora 10:00, peste 48 de mii de pelerini așteaptă să se închine la moaștele Cuvioasei Parascheva și ale Sf. Pantelimon.

Cei mai mulți dintre credincioșii sosiți la Iași se roagă pentru sănătate și pace în regiune, a aflat Constantin Mihai: ”Cerem ajutor și nădejdie de la Sfânta Cuvioasă Parascheva să ne ajute în toate necazurile care ne-au pătruns și ne-au ajuns prin păcatele și prin greșelile pe care le facem zi de zi și ne-am rugat astăzi să ne întărească și să ne ajute să ne dea sănătate, spor în toate gândurile cele bune.”

Peste 145.000 de persoane s-au închinat deja la moaştele Cuvioase, care este sărbătorită mâine, 14 octombrie, şi la cele ale Sfântului Pantelimon, aduse de la Muntele Athos.