Premieră în politica ieșeană post-decembristă

* a început și în județul Iași operațiunea de preluare a mandatelor de către noii primari și consilieri locali din unitățile administrativ-teritoriale , aleși la scrutinul din 9 iunie * în județ, doar 20 dintre cele 98 de unități administrativ-teritoriale vor avea, în următorii 4 ani, primari noi! * dintre aceștia, 52 provin de la PNL, iar 46 de la PSD, niciun alt partid neizbutind să acceadă la conducerea vreunei primării ieșene, ceea ce nu s-a mai întâmplat vreodată în istoria politică post-decembristă a Iașului

Odată ce instanțele validează mandatele, se emit ordine de prefect și se organizează ceremonii de învestire, pentru depunerea jurămintelor. Printre primii care au fost învestiți în funcții s-au aflat consilierii județeni.

Reamintim că, din cauza pandemiei de coronavirus din 2020, mandatele primarilor, consilierilor locali, consilierilor județeni și preşedinţilor CJ de la acea vreme, care ar fi trebuit să se încheie în iunie, au fost prelungite, prin lege, până cel târziu la 1 noiembrie 2020.

Codul Administrativ prevede că termenele vor începe să curgă din data de 27 septembrie 2024 și se referă la constituirea noilor consilii locale, validarea mandatelor, ședința de constituire, jurământul pe care-l depun aleşii locali. Niciun primar, preşedinte de consiliu judeţean, consilier local sau judeţean nu-şi poate desfăşura activitatea fără a depune în prealabil jurământul.

Marile schimbări au venit la Târgu Frumos, unde Ioan Vatamanu (PSD) a fost învins de liberalul Neculai Zugravu, la Erbiceni, acolo unde un tânăr libera, cotat cu șanse infime, l-a învins pe Ionel Lungu (PSD) la o diferență de doar 40 de voturi, la Răducăneni, unde Răducu Balint (PSD) l-a detronat pe liberalul Ilie Viorel. Alți noi edili își vor prelua mandatele în localitățile Andrieșeni, Cozmești, Dolhești, Drăgușeni, Dumești, Gorban, Hălăucești, Heleșteni, Horlești, Lespezi, Mogoșești, Oțeleni, Rediu, Ruginoasa, Tansa, Trifești și Vlădeni.

Mandatele aleșilor locali care au fost validați în funcție după scrutinul din septembrie 2020 încetează în zilele în care se împlinesc patru ani de la depunerea jurământului.

În 37 din cele 98 de consilii locale din județ niciun partid nu a întrunit majoritate de voturi, pentru a putea „guverna” liniștit, având nevoie de alianțe care, în cele mai multe cazuri, sunt extrem de dificil de bătut în cuie. Pentru voturile necesare, unele partide, cu procente modeste, solicită postul de viceprimar, altele încă negociază, iar în alte UAT-uri formațiunile rivale și-au dat mâna pentru „binele general”.

Emoții, mai mari sau mai mici, vor fi la constituirea majorității în Cnsiliile Locale din municipiile Iași, Pașcani, în orașele Târgu Frumos și Hârlău, și în comunele Bârnova, Ceplenița, Comarna, Ciurea, Cotnari, Ciohorăni, Cozmești, Drăgușeni, Dumești, Erbiceni, Focuri, Gorban, Grajduri, Hărmănești, Lespezi, Lețcani, Mircești, Miroslava, Mogoșești, Oțeleni, Popești, Prisăcani, Răducăneni, Rediu, Roșcani, Ruginoasa, Scânteia, Tansa, Țibănești, Ungheni, Valea Seacă, Vlădeni și Voinești.

Cele mai multe voturi pentru Consiliul Local au obținut, la alegerile din 9 iunie, PSD la Brăești (85,76%), Lungani (84,96%), Țuțora (82,45%) și Tătăruși (81,1%) și PNL la Ciortești (83,53%) și Plugari (83,28%).

PNL deține majoritatea în 32 de UAT-uri din județ, PSD are majoritate în 29 de comune, iar în 37 de UAT-uri va fi nevoie de negociere pentru formarea majorității.

Pentru următorii 4 ani, UAT-urile din județul Iași vor fi conduse de:

Municipiul Iași – Mihai Chirica (PNL)

Pașcani – Marius Pintilie (PNL)

Oraș Hârlău – Radu Curcă (PSD)

Oraș Târgu Frumos - Neculai Zugravu (PNL)

Oraș Podu Iloaiei – Ioan Alexa (PNL)

Al.I. Cuza - Aurelian Gherghuț (PNL)

Andrieșeni - Mihai Ștefură (PSD)

Aroneanu – Benoni Moruzi (PNL)

Balș- Constantin Golduț (PSD)

Bălțați – Vasile Aștefanei (PSD)

Bârnova- Mihai Bălan (PNL)

Belcesti- Dumitru Tănasă (PSD)

Bivolari – Liviu Teodorescu (PSD)

Brăiești - Vasile Butnariu (PSD)

Butea – Anton Anti (PSD)

Ceplenița – Dumitru Laiu (PNL)

Ciohorăni - Simion Ticu (PSD)

Ciortești – Alina Apostol (PNL)

Ciurea – Cătălin Lupu (PSD)

Coarnele Caprei - Mihai Țibucanu (PNL)

Comarna – Constantin Grădinaru (PNL)

Costesti - Aurel Doacă (PSD)

Cotnari – Vasile Crețu (PSD)

Costuleni- Mirică Dodan (PNL)

Cozmești – Mihai Habet (PNL)

Cristești - Vlad-Mihai Pintili (PNL)

Cucuteni- Pamfilică Brânză (PSD)

Dagâța – Mirel Damaschin (PNL)

Deleni – Dumitru Prigoreanu (PNL)

Dobrovăț - Cătălin Martinuș (PSD)

Dolhești – Iulian Tăbăcaru (PNL)

Drăgușeni – Petronela Pelin (PNL)

Dumești - Gabriel Agavriloaie (PSD)

Erbiceni – Răzvan Bulancea (PNL)

Fântânele – Sorin Chelaru (PSD)

Focuri - Viorel-Vasile Murariu (PSD)

Golăiești – Costel Manoliu (PNL)

Gorban – Aurel Mitrofan (PNL)

Grajduri – Constantin Zamfirache (PSD)

Gropnița – Ionel Oneaga (PSD)

Grozești – George Cristea (PSD)

Hălăucești – Iosif Anton (PNL)

Hărmănești – Ioan Secrieru (PNL)

Heleșteni - Benone Șofrac (PSD)

Holboca - Neculai Pamfil (PNL)

Horlești- Mihai Cadar (PNL)

Ion Neculce- Gheorghe Văleanu (PSD)

Ipatele- Elena Lipșa (PSD)

Lespezi - Alexandru Marcu (PSD)

Lețcani – Stelian Turcu (PNL)

Lungani - Ioan Corobuță (PSD)

Mâdârjac – Dan Ghebuță (PSD)

Mircești – Leon Bălteanu (PSD)

Mironeasa – Elena Curcudel (PNL)

Miroslava – Dan Niță (PNL)

Miroslovești – Constantin Cojocaru (PSD)

Mogoșești-Siret – Damian Butnariu (PNL)

Mogoșești-Iași – Ionel Baraboi (PSD)

Moșna - Georgel Popa (PNL)

Moțca – Serioaja Hobincă (PSD)

Movileni - Dan Hodoroabă (PNL)

Oțeleni – Ciprian Aiojoaiei (PNL)

Plugari - Paul Mursa (PNL)

Popești – Vasile Lupu (PNL)

Popricani – Ioan Tănasă (PNL)

Prisăcani - Ghiorghe Stanciu (PSD)

Probota – Constantin Zamisnicu (PNL)

Răchiteni – Petre Doboș (PNL)

Răducăneni – Răducu Balint (PSD)

Rediu - Cristinel Condrea (PNL)

Românești – Ioan Stegariu (PNL)

Roșcani – Ginovel Gheorghiu (PSD)

Ruginoasa – Ionuț Pristăvița (PSD)

Scânteia – Mihai Darabană (PNL)

Schitu Duca – Grigore Corciovă (PNL)

Scobinți- Gheorghe Hrițcu (PNL)

Sirețel – Gelu Șpaiuc (PSD)

Stolniceni- Prăjescu – Costel Hugianu (PSD)

Strunga - Sorin Lazăr (PSD)

Șcheia - Dănuț Ababei (PSD)

Sinești - Petru Holicov (PNL)

Șipote- Constantin Puiu (PSD)

Tansa – Vasile Cărăușu (PSD)

Tomești - Ștefan Timofte (PNL)

Tătăruși – Costel Iosub (PSD)

Todirești – Ovidiu Droancă (PNL)

Trifești – Paul Ivănucă (PNL)

Țibana- Gheorghe Rotaru (PSD)

Țibănești - Neculai Munteanu (PNL)

Țigănași – Iulia„n Chirilă (PSD)

Țuțora - Cristinel Albu (PSD)

Ungheni - Iulian Marcu (PNL)

Valea Lupului - Liviu-Florin Dulgheru (PNL)

Valea Seacă – Neculai Miron (PSD)

Vânători - Constantin Lupu (PSD)

Victoria – Daniel Crețu (PNL)

Vlădeni - Iulian-Iustin Burdea (PNL)

Voinești – Gheorghe Dobreanu (PSD).