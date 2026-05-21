Iașul pregătește deschiderea unui Centru de Consiliere și Reabilitare pentru Agresori în cartierul Nicolina. Serviciul, realizat cu sprijinul Institutului de Psihiatrie „Socola”, va funcționa ca centru de zi și vizează prevenirea recidivei în cazurile de violență domestică.

Proiectul este gândit ca o intervenție specializată în cazurile de violență domestică. Miza nu este doar sprijinirea victimelor, ci și lucrul direct cu persoanele care au manifestări agresive, pentru reducerea riscului de recidivă. Spațiul în care ar urma să funcționeze centrul are o suprafață utilă de 105 metri pătrați și se află în administrarea municipiului Iași.

Viceprimarul Roxana Necula a vizitat spațiul împreună cu echipa Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași. În urma vizitei, a fost conturată organizarea funcțională a centrului: cabinete de specialitate, zone de consiliere și o sală pentru grupuri de suport. „Prevenirea violenței în familie înseamnă nu doar sprijin pentru victime, ci și intervenție specializată pentru corectarea comportamentelor care generează suferință”, a transmis viceprimarul Roxana Necula.

Centrul nu va fi rezidențial, ci un serviciu de zi

Potrivit discuțiilor din Consiliul Local Iași, centrul din Nicolina nu va fi un spațiu rezidențial. Este proiectat ca serviciu de zi și ar urma să funcționeze în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola”. Centrul ar urma să fie organizat ca punct de lucru al Centrului de Sănătate Mintală de pe Lascăr Catargiu.

Persoanele vizate pot ajunge la consiliere prin recomandarea asistenților sociali, a poliției, a instanțelor sau în contextul unor ordine de protecție. Noul centru nu înlocuiește măsurile de protecție pentru victime. Rolul său este să le completeze, prin evaluarea și consilierea agresorilor.

În multe cazuri de violență domestică, ordinul de protecție rezolvă doar o parte a problemei. Fără consiliere, monitorizare și responsabilizare, comportamentele violente pot continua.

Violența domestică, una dintre cele mai grave probleme sociale

La nivel național, în 2025, polițiștii au intervenit la 138.385 de cazuri de violență domestică, dintre care peste 67.000 în mediul urban și peste 71.000 în mediul rural, potrivit datelor Poliției Române. Fenomenul continuă și în 2026. În primele trei luni ale anului, polițiștii au intervenit la 33.996 de semnalări în contextul violenței domestice, iar în 1.711 situații a fost aplicată măsura obligării agresorului de a purta dispozitiv electronic de supraveghere.

„Cred că o comunitate puternică se construiește prin responsabilitate, prevenție și grijă față de oameni. Prin acest demers, Iașul face un pas important către un oraș mai sigur și mai echilibrat pentru toți”, a mai transmis viceprimarul Roxana Necula. Prin Centrul de Consiliere și Reabilitare pentru Agresori, Iașul intră într-o zonă încă puțin dezvoltată în România: intervenția directă asupra comportamentelor care produc violență. Proiectul din Nicolina poate deveni un model de prevenție pentru alte orașe.

Dan DIMA