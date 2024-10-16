Premieră la IRO Iași: tânără tratată cu celule modificate genetic

Medicii de la Compartimentul de Transplant Medular din cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) au efectuat, la începutul lunii octombrie, prima procedură de terapie celulară CAR-T (chimeric antigen receptor -T cell). Este un tip nou de imunoterapie care foloseşte activarea sau învăţarea propriului sistem imunitar al organismului să lupte ţintit împotriva celulelor tumorale, fără să afecteze celulele sănătoase, aşa cum se întâmplă în cazul tratamentelor clasice (chimioterapie, radioterapie).

„Practic, se recoltează celulele T din sângele pacientului, se transmit la un centru din afara ţării (acolo se modifică genetic) şi se întorc sub formă de tratament infuzabil. Infuzia de limfocite T (CAR-T) se face la pacientul pregătit pentru această procedură într-un centru de transplant specializat în terapii celulare”, a explicat dr. Angela Dăscălescu, coordonatorul Compartimentului de Transplant de Celule Stem Hematopoietice.

Până acum, acest tip de tratament a fost utilizat în ţară doar la Institutul Clinic Fundeni.

Primul pacient de la IRO care a primit celule modificate genetic sub forma unei perfuzii este o tânără de 22 de ani, cu leucemie acută limfoblastică, cu recădere după allotransplant de celule stem hematopoietice. „Acum este internată sub observaţia medicilor ieşeni din Compartimentul de Transplant Medular timp de 14 zile de după administrarea terapiei celulare şi deocamdată starea ei generală este bună şi fără complicaţii majore”, a precizat dr. Dăscălescu.

Deocamdată terapia CAR-T este aprobată în România doar în anumite forme de cancer de sânge. Aceste tratamente sunt utilizate la ora actuală la pacienţii cu limfom malign difuz cu celulă mare B şi leucemie acută limfoblastică B care nu mai răspund la alte terapii.

300 de transplaturi în 7 ani

Din anul 2017, de când a fost acreditat Compartimentul de Transplant Medular de la IRO, şi până în prezent, echipa medicală a realizat 300 de transplanturi de celule stem hematopoietice.

Procedura cu numărul 300 a fost realizată la finalul lunii septembrie şi este inedită prin faptul că a fost allotransplant de la un donator neînrudit din Registrul de Donatori de Celule Stem Hematopoietice din Regatul Unit al Marii Britanii, pentru o pacientă cu leucemie acută mieloblastică. Pacienta în vârsta de 61 de ani este în evidenţa Clinicii de Hematologie din IRO Iaşi din februarie 2024 şi a primit indicaţie de transplant încă de la diagnostic. Evoluţia pacientei postransplant este favorabilă.

Cât de dese sunt astfel de cazuri?

Indicaţia de transplant variază în funcţie de diagnosticul pacienţilor, ajungând până la 50-60% dintre pacienţii cu leucemii acute.

Din cele 300 de proceduri efectuate la IRO până în prezent, 210 au fost de autotransplant şi 90 de allotransplant, dintre care de la donator înrudit 53 şi neînrudit 37. Patologia predominantă pentru care s-a efectuat autotransplant a fost mielomul multiplu, urmată de limfoamele maligne. Vârsta pacienţilor cu autotransplant a fost cuprinsă între 18 ani şi 69 de ani.

Patologiile pentru care s-a făcut allotransplant au fost leucemia acută mieloblastică, leucemia acută limfoblastică şi câteva cazuri de limfoame maligne cu vârste cuprinse între 19 ani si 65 de ani.

Compartimentul de Transplant Medular are 6 paturi, care sunt ocupate în permanenţă. Medicii ieşeni au o listă de aşteptare de peste 60 de persoane pentru transplant de celule stem şi primesc pacienţi din toată ţara, pentru că aceste proceduri se efectuează doar în câteva centre din ţară. „Aceste intervenţii au furnizat pacienţilor noştri o nouă experienţă şi o şansă reală la viaţă, în special celor cu afecţiuni hematologice severe, cum ar fi leucemiile şi limfoamele. Indicaţiile transplantului de celule stem hematopoietice si ale noilor terapii celulare CAR-T sunt în continuă expansiune, astfel încât tot mai mulţi pacienţi vor avea nevoie de aceste proceduri. Un efort coordonat la nivel naţional pentru a creşte capacitatea de transplant a marilor centre deja existente şi de dezvoltare a noi centre este imperativ pentru a asigura accesul pacienţilor în timp util la aceste doua proceduri care pot fi salvatoare de viaţă”, a precizat doctorul Angela Dăscălescu.

Tratamentul este gratuit pentru pacienţii oncologici.

Laura RADU