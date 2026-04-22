Premiere, filme italiene și animație pentru copii: ce poți vedea la cinema între 24 și 29 aprilie

Finalul de săptămână vine cu un program cinematografic divers, construit atât pentru iubitorii de film de autor, cât și pentru spectatorii care caută premiere sau producții accesibile întregii familii. Între 24 și 29 aprilie, selecția propune filme clasice italiene, documentar de artă, animație dublată și mai multe titluri noi intrate în program.

Vineri, 24 aprilie, seara începe la ora 18:00 cu „Cu mâinile pe oraș” / „Le mani sulla città”, în regia lui Francesco Rosi, inclus în seria Cinema politic italian. Filmul este încadrat N 15, fiind nerecomandat spectatorilor sub 15 ani. De la ora 20:00 urmează „Michael”, regizat de Antoine Fuqua, prezentat în premieră, cu acces general.

Sâmbătă, 25 aprilie, programul continuă de la ora 17:00 cu un alt titlu important din cinemaul italian: „Anchetă asupra unui cetățean mai presus de orice bănuială” / „Indagine su un cittadino al di ogni sospetto”, regizat de Elio Petri, tot în cadrul Cinema politic italian și tot cu restricție N 15. De la ora 19:00 este programat „Moonwalker”, iar de la ora 21:00 revine în program filmul „Michael”.

Duminică, 26 aprilie, ziua este deschisă de la ora 13:00 de animația „Heidi – legenda râsului din Alpi” / „Heidi – Rescue of the Lynx”, în regia lui Aizea Roca Berridi și Toby Schwarz. Filmul este prezentat în premieră, în variantă 2D dublată, fiind potrivit pentru publicul larg. La ora 15:00 este programată o nouă proiecție a filmului „Michael”, iar de la ora 18:00 spectatorii pot vedea premiera „Tu, eu și Toscana” / „You, Me & Tuscany”, regizată de Kat Coiro, clasificată AP 12. Seara se încheie la ora 20:00 cu „Grațierea” / „La grazia”, noul film al lui Paolo Sorrentino, tot în premieră și cu clasificare AP 12.

Programul continuă și miercuri, 29 aprilie, cu două proiecții dedicate publicului interesat de documentar și cinema clasic european. De la ora 18:00 rulează „Peggy Guggenheim: Dependentă de artă”, în regia Lisei Immordino Vreeland, în cadrul proiectului „Aici, Documentarul de Artă”. De la ora 20:00 este programat „Conformistul” / „Il Conformista”, capodopera semnată de Bernardo Bertolucci, inclusă în seria Cinema politic italian și clasificată N 15.

Cu premiere, filme-cult și producții pentru copii, selecția din aceste zile încearcă să atragă un public cât mai variat. Prețul biletului normal este de 25 de lei. Clara DIMA