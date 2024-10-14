Premierul, în mulțime, la Sfânta Parascheva!

Prezent la Iași, unde s-a întâlnit cu membrii și simpatizanții PSD, premierul Marcel Ciolacu a onorat invitația de a asista la Slujba Sfintei Liturghii de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Și a făcut-o în mijlocul oamenilor, fără a urca în zona destinată oficialităților. Motiv pentru care mulți dintre cei prezenți, marcați de profunzimea momentului, nici măcar nu au remarcat că au asistat la slujbă lângă premierul României!

După evenimentele dedicate Sărbătorii Sfintei Parascheve, Marcel Ciolacu va avea întâlniri cu stafful PSD, apoi va vizita șantierul viitorului Spital Regional de Urgență.