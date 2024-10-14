„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Premierul, în mulțime, la Sfânta Parascheva!

Premierul, în mulțime, la Sfânta Parascheva!

Premierul, în mulțime, la Sfânta Parascheva!
Premierul, în mulțime, la Sfânta Parascheva!
Premierul, în mulțime, la Sfânta Parascheva!
Premierul, în mulțime, la Sfânta Parascheva!

Prezent la Iași, unde s-a întâlnit cu membrii și simpatizanții PSD, premierul Marcel Ciolacu a onorat invitația de a asista la Slujba Sfintei Liturghii de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Și a făcut-o în mijlocul oamenilor, fără a urca în zona destinată oficialităților. Motiv pentru care mulți dintre cei prezenți, marcați de profunzimea momentului, nici măcar nu au remarcat că au asistat la slujbă lângă premierul României!

După evenimentele dedicate Sărbătorii Sfintei Parascheve, Marcel Ciolacu va avea întâlniri cu stafful PSD, apoi va vizita șantierul viitorului Spital Regional de Urgență.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe