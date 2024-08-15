Premierul Marcel Ciolacu s-a rugat la Mănăstirea Văratec
Premierul Marcel Ciolacu a transmis joi, după ce a participat la slujba de la Mănăstirea Văratec din judeţul Neamţ, că s-a rugat alături de credincioşi pentru pacea şi prosperitatea românilor.
"M-am bucurat de slujbă alături de toţi credincioşii veniţi aici cu inima deschisă şi plină de credinţă. Şi m-am rugat alături de ei pentru pacea şi prosperitatea tuturor românilor", a scris Ciolacu pe Facebook.
Prim-ministrul a apreciat că Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Văratec "are un farmec aparte în acest loc sfânt în care se păstrează forţa spiritualităţii neamului românesc".
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.