Premierul Marcel Ciolacu s-a rugat la Mănăstirea Văratec

Premierul Marcel Ciolacu a transmis joi, după ce a participat la slujba de la Mănăstirea Văratec din judeţul Neamţ, că s-a rugat alături de credincioşi pentru pacea şi prosperitatea românilor.

"M-am bucurat de slujbă alături de toţi credincioşii veniţi aici cu inima deschisă şi plină de credinţă. Şi m-am rugat alături de ei pentru pacea şi prosperitatea tuturor românilor", a scris Ciolacu pe Facebook.
Prim-ministrul a apreciat că Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Văratec "are un farmec aparte în acest loc sfânt în care se păstrează forţa spiritualităţii neamului românesc". 

