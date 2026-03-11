Premii internaționale pentru doi elevi din Iași, cu Enescu la patru mâini

* doi elevi ai Liceului de Artă „Octav Băncilă” din Iași au obținut premii importante la două concursuri internaționale, după ce au interpretat, în premieră, „Rapsodia Română” de George Enescu la pian, la patru mâini * reușita lor transformă o inițiativă artistică aparte într-un motiv de mândrie pentru Iași, pentru școala românească de muzică și pentru patrimoniul enescian dus mai departe pe scene europene

Uneori, muzica reușește să spună ceea ce cuvintele abia îndrăznesc să rostească. Așa s-a întâmplat și în cazul unei performanțe remarcabile semnate de doi elevi din Iași, care au dus spiritul muzicii românești pe scenele unor competiții internaționale de prestigiu, printr-o interpretare cu totul specială.

Eva-Lorena Bătrânu și Juan Luis Jimenez Vînău au ales să prezinte „Rapsodia Română” de George Enescu într-o formulă aparte, la pian, la patru mâini, într-un demers artistic de premieră. Inițiativa lor a fost răsplătită cu Premiul al II-lea la secțiunea Pian, patru mâini, în cadrul European Virtuoso International Competition – Salzburg și cu Premiul al III-lea la secțiunea Pian, patru mâini, la London Classical Music Competition.

Reușita are o dublă semnificație. Pe de o parte, vorbește despre talent, disciplină și curaj repertorial. Pe de altă parte, confirmă forța muzicii lui George Enescu de a emoționa și de a convinge dincolo de granițe, atunci când este pusă în valoare cu sensibilitate și maturitate artistică.

În același timp, performanța a fost completată de rezultatul obținut la secțiunea Pian principal, unde Juan a primit Premiul I, iar Eva Premiul al III-lea, o recunoaștere a muncii intense din ultimele luni și a unui parcurs artistic construit cu seriozitate.

Pentru Iași, pentru Liceul de Artă „Octav Băncilă” și pentru toți cei care cred în puterea educației prin cultură, aceste premii înseamnă mai mult decât o simplă victorie de etapă. Ele arată că școala ieșeană de muzică poate forma tineri capabili să transforme un gest artistic curajos într-o prezență memorabilă pe scene internaționale.

În spatele acestei reușite se află și îndrumarea profesorilor coordonatori, prof. dr. Constantin Neștian și conf. univ. dr. Andrei Enoiu Pânzariu, cărora le sunt adresate recunoștință și mulțumiri pentru susținerea oferită.

Prin acești doi elevi, muzica merge mai departe. Iar odată cu ea, merg mai departe visurile, munca și speranța că Iașul continuă să își trimită valorile în lume prin talent autentic, rigoare și emoție.

Maura ANGHEL