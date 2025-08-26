Presiune fără precedent în sistemul judiciar ieşean

Judecătorii din Iaşi se alătură protestelor naţionale faţă de reforma pensiilor de serviciu. Magistraţii își suspendă activitatea până la retragerea proiectului pensiilor speciale.

Curtea de Apel Iaşi a devenit epicentrul unei reacţii fără precedent în sistemul judiciar ieşean. Întrunită în Adunarea Generală, instanţa a decis suspendarea activităţii de judecată începând cu 27 august, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Această măsură radicală a fost adoptată ca formă de protest faţă de ceea ce judecătorii consideră a fi o ameninţare directă la independenţa justiţiei.

Decizia de suspendare vizează toate cauzele aflate pe rol, cu excepţia celor care privesc drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, măsurile preventive privative de libertate şi suspendarea executării actelor administrative.

Judecătorii vor continua însă activităţile administrative, precum redactarea motivărilor, verificarea şi regularizarea cererilor, precum şi formarea profesională continuă. „În şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi, întrunită astăzi, 26.08.2025, ca urmare a convocării Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, s-au hotărât următoarele: Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor; Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, transmite Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Iaşi.

Această acţiune nu este unică. La nivel naţional, Curţile de Apel din Bucureşti, Târgu Mureş şi Oradea au adoptat măsuri similare. La Bucureşti, de exemplu, 224 de judecători au votat pentru suspendarea activităţii, în timp ce doar unul s-a opus. La Oradea, măsura a fost adoptată în unanimitate. Aceste acţiuni reflectă o nemulţumire profundă a magistraţilor faţă de proiectul legislativ care prevede creşterea vârstei de pensionare şi reducerea pensiilor de serviciu, aspecte considerate de aceştia ca fiind în contradicţie cu principiile independenţei justiţiei şi statului de drept.

Reacţiile nu s-au limitat doar la instanţe. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au suspendat activitatea pe durată nedeterminată, exprimându-şi astfel solidaritatea cu protestul judecătorilor şi subliniind importanţa protejării statutului magistraţilor.

În acest context, protestele din justiţie au devenit un subiect de dezbatere publică intensă. Susţinătorii reformei argumentează că modificările propuse sunt necesare pentru alinierea sistemului de pensii al magistraţilor la principiul contributivităţii, în timp ce opozanţii consideră că aceste măsuri subminează independenţa justiţiei şi afectează drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Laura RADU