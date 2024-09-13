Pretinsa asistentă,din Botosani, reținută

O femeie în vârstă de 33 de ani a fost reţinută pentru delapidare şi exercitarea unei profesii fără drept, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au emis mandat de reţinere, pentru 24 de ore, pe numele femeii, din comuna Drăguşeni, bănuită de comiterea infracţiunilor de delapidare şi exercitarea fără drept a unei profesii.

Din cercetări a reieşit faptul că aceasta, la data de 13 august, şi-ar fi însuşit pe nedrept peste 28.000 de lei, sumă încasată pe semnătură de la o instituţie publică şi care era destinată unei asociaţii de îngrijire a persoanelor vârstnice, din municipiul Botoşani. Totodată, aceasta şi-ar fi însuşit pe nedrept medicamente care aparţineau beneficiarilor aceleiaşi asociaţii şi ar fi practicat profesia de asistent medical generalist, în perioada iulie 2023-august 2024, deşi nu figurează cu aviz în evidenţele filialei Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

„La data de 12 septembrie au fost puse în executare patru mandate de percheziţie domiciliară la trei imobile aparţinând unor persoane fizice şi la un imobil aparţinând unei persoane juridice (locul de muncă al persoanei reţinute), prilej cu care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, mai multe mijloace de probă”, a afirmat Delia Nenişcu.

Femeia a fost introdusă în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Botoşani