Prețul apartamentelor vechi, mai mare decât al celor noi, la Iași!

Prețurile medii ale apartamentelor de vânzare – vechi și noi – au înregistrat, în România, o creștere de 14% în octombrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, conform datelor publicate de una dintre cele mai mari platforme imobiliare din țară.

La Iași, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi a fost, luna trecută, de 1.660 euro/metru pătrat. Apartamentele noi au înregistrat o creștere medie de preț de 13% comparativ cu anul anterior, ajungând la 1.613 euro/metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi au înregistrat o majorare de 20%, comparativ cu luna octombrie 2023, având un preț de 1.709 euro/metru pătrat.

Comparând prețurile în funcție de tipul de apartamente, se observă că în octombrie, în Iași, o garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de 66.413 euro. Apartamentele cu două camere de 55 mp au costat 91.318 euro, iar apartamentele de 75 mp cu trei camere au ajuns la 124.524 euro.

Creșteri de 17% la prețurile apartamentelor vechi, în Capitală

În București, în octombrie a.c., prețul mediu pentru vânzarea apartamentelor noi și vechi a fost de 1.910 euro/metru pătrat, cu 16% mai ridicat față de octombrie 2023. Apartamentele vechi sunt, în medie, mai scumpe cu 17% față de aceeași lună a anului trecut, având un preț de 1.987 euro/metru pătrat. Apartamentele noi se găsesc la un preț mediu de cerere de 1.803 euro și sunt cu 11% mai scumpe față de aceeași lună a anului trecut.

Astfel, în luna octombrie 2024, prețul mediu al unei garsoniere (40mp) în București a fost de 76.398 euro, prețul mediu al unui apartament cu două camere (55mp) este de 105.048 euro, iar prețul unui apartament cu trei camere (75mp) este de 143.247 euro.

Cele mai mari prețuri, la Cluj-Napoca

Prețurile medii pentru apartamentele noi și vechi din Cluj-Napoca au fost de 2.893 euro/metru pătrat (în creștere cu 15% în octombrie 2024 vs. 2023). Prețul mediu de cerere pentru un apartament nou a fost de 2.905 euro/metru pătrat, cu 15% mai ridicat comparativ cu luna octombrie 2023. Apartamentele vechi din Cluj-Napoca au avut un preț mediu de cerere de 2.879 euro/metru pătrat, cu 15% mai ridicat comparativ cu aceeași lună a anului anterior.

Prețul mediu al unei garsoniere (40 mp) din Cluj-Napoca a fost de 115.714 euro în luna octombrie, prețul mediu al unui apartament cu două camere (55mp) a fost de 159.107 euro, iar prețul unui apartament cu trei camere (75mp) a fost de 216.964 euro.

Și la Brașov, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Brașov a depășit 2.000 euro/metru pătrat.

Astfel, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din Brașov a ajuns la 2.068 euro/metru pătrat, cu 7% mai ridicat față de cel din luna octombrie 2023. Prețurile apartamentelor vechi au crescut mai accelerat, cu 21% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la o medie de 2.044 euro/metru pătrat. Prin urmare, prețul mediu al unei garsoniere de 40 mp din Brașov a fost în luna octombrie a.c. de 82.069 de euro. Un apartament de 55 mp cu două camere a costat în medie 112.845 euro, iar un apartament de 75 mp cu trei camere a ajuns la 153.879 euro.

La Timișoara, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi a fost de 1.696 euro/metru pătrat. Prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare a fost de 1.692 euro, cu 10% mai ridicat față de aceeași lună a anului 2023. La apartamentele vechi se observă o creștere de 13%, acestea ajungând la un preț mediu de cerere de 1.697 euro/metru pătrat.

Astfel, în luna octombrie 2024, prețurile medii ale apartamentelor din Timișoara au fost următoarele: 67.823 euro pentru o garsonieră de 40 mp; 93.256 euro pentru un apartament cu două camere de 55 mp; 127.168 euro a costat un apartament cu trei camere de 75 mp. Radu MARIN