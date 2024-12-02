Prima chirie, primul șoc. Provocările traiului pe cont propriu pentru tineri





În orașul celor șapte coline, costul vieții este mai ridicat decât se așteaptă unii. Chiria pentru o locuință în Copou, un cartier căutat de studenți și tineri profesioniști, depășește adesea 2.000 de lei pe lună. Cei care își doresc ceva mai accesibil migrează către Nicolina sau Dacia, dar chiar și acolo, prețurile pentru o locuință modestă încep de la 1.500 de lei. Este o provocare care îi determină pe mulți să împartă un apartament cu colegi sau prieteni, reducând astfel cheltuielile la jumătate. Totuși, compromisurile sunt evidente: mai puțin spațiu personal, program comun și inevitabilele discuții despre cine spală vasele.

Dar chiria este doar începutul. La aceasta se adaugă facturile lunare, care, mai ales iarna, pot deveni copleșitoare. Gazul, electricitatea și întreținerea se adună rapid, iar suma poate atinge 500 de lei. În plus, transportul public, deși accesibil, vine cu un cost. Pentru cei care locuiesc departe de centrul orașului, abonamentele lunare sunt esențiale, mai ales când facultatea sau locul de muncă impun naveta zilnică.

Un alt aspect care apasă greu pe buget este mâncarea. Tinerii care gătesc acasă reușesc să mențină cheltuielile în jur de 800 de lei pe lună, dar pentru cei care preferă să mănânce în oraș sau să comande, suma poate crește semnificativ. În Iași, o masă rapidă la un fast-food costă în jur de 30 de lei, iar o cină într-un restaurant poate depăși 100 de lei. „Nu e doar despre bani, ci și despre timp. După o zi lungă la facultate, gătitul devine ultima mea prioritate”, spune Andreea, o studentă la Medicină.

Dincolo de costurile de bază, tinerii care se mută singuri descoperă rapid că există cheltuieli neprevăzute. Un detergent mai bun, o reparație urgentă la instalația sanitară sau o haină groasă pentru iarnă sunt exemple de cheltuieli care apar fără avertisment. Mulți încep să realizeze importanța unui fond de urgență, chiar dacă acesta înseamnă să pui deoparte doar câțiva zeci de lei pe lună.

Economisirea devine o adevărată artă. Andreea a învățat să-și facă un buget detaliat în fiecare lună: „Notez tot ce cheltuiesc, de la chirie până la cafeaua pe care o beau dimineața. Astfel, îmi dau seama unde pot tăia”. Mihai, un tânăr care lucrează în IT, recunoaște că soluțiile mici fac diferența: cumpără alimente în cantități mai mari, caută oferte și folosește piețele locale, cum este cea din Nicolina, pentru legume și fructe proaspete la prețuri mai bune.

Dar trăitul pe cont propriu nu înseamnă doar bani. Este o lecție complexă despre organizare, gestionarea timpului și asumarea responsabilităților. Mulți dintre cei care fac această tranziție spun că descoperă o nouă parte din ei înșiși. Începi să apreciezi lucrurile mici, cum ar fi timpul petrecut acasă la părinți sau o masă gătită fără grija facturilor.

Pentru tinerii din Iași, viața pe cont propriu este mai mult decât o provocare financiară. Este o investiție în maturitate, o cale de a învăța să te descurci singur și o experiență care îți conturează viitorul. Chiar dacă bugetul este strâns, mulți spun că sentimentul de independență face ca toate sacrificiile să merite. În fond, trăitul pe cont propriu nu este doar despre a plăti chiria, ci despre a descoperi ce înseamnă să fii adult.

Tania DAMIAN

Mutarea de acasă înseamnă mai mult decât să înveți să plătești facturi. Este o lecție despre responsabilitate, organizare și prioritizare. Într-un oraș ca Iași, unde pulsul vieții studențești și profesionale este intens, această tranziție poate fi o provocare, dar și o oportunitate de creștere personală.

Independența nu este doar o chestiune financiară, ci și una emoțională. Astfel, viața pe cont propriu în Iași are un cost, dar și o valoare care depășește sumele din contul bancar. Este o investiție în tine, în viitorul tău și în lecțiile pe care le vei purta toată viața.